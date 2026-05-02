Украинцев за рубежом могут встретить рекрутеры: какие документы будут проверять

Спикер ТрО считает, что в случае выявленных нарушений, дипломатические учреждения могут отказать таким украинским мужчинам в предоставлении услуг.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Украинские беженцы в Европе

Украинские беженцы в Европе / © ТСН.ua

Возле зарубежных дипломатических учреждений Украины могут появиться представители Сил обороны, которые будут проверять воинский учет мужчин.

Такое предложение высказал спикер Сил территориальной обороны Украины Александр Мусиенко.

По его словам рекрутеры могут проверять документы украинских граждан, которые обращаются в посольства и консульства для получения услуг, в частности в странах Европы.

«Это могут быть рекрутеры, которые будут представителями Сил обороны и будут проверять у мужчин, которые хотят продлевать себе документы или получать другие консульские услуги на территории стран Запада, особенно стран Европы, их военный учет», — предложил Мусиенко.

При этом спикер ТрО считает, что в случае выявленных нарушений, дипломатические учреждения могут отказать таким украинским мужчинам в предоставлении услуг.

«Находишься на воинском учете, тогда вопрос: а почему не приехал в Украину? Если есть объяснения, работа, легально выехал и так далее, окей, нет вопросов. Если нет объяснений, ну то, пожалуйста, консульские услуги не предоставляются, возвращайтесь, пожалуйста, в Украину, работать на наше государство и на нашу безопасность», — описал возможную работу «украинских ТЦК» за рубежом Александр Мусиенко.

Напомним, Министерство обороны Украины ввело возможность автоматической постановки на воинский учет через приложение «Резерв+». Теперь граждане могут стать на учет дистанционно — без посещения территориальных центров комплектования и без прохождения медицинского осмотра, в том числе находясь за рубежом.

