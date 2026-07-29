Рецепт літнього салату з кавуном, який можна приготувати за 10 хвилин

Салат із кавуном / © Associated Press

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Коли на вулиці спека, хочеться чогось легкого, соковитого та незвичного. Саме тому фруктово-овочевий салат від фудблогера Еріка Лауерти став справжнім хітом у соцмережах. Поєднання кавуна, огірка, фети та свіжої м’яти звучить несподівано, але саме ця комбінація ідеально освіжає влітку.

Інгредієнти виноград 20 штук кавун ¼ шт. огірок 1 шт. помідор 1 шт. червона цибуля 1 шт. сир фета 150 г свіжа м’ята оливкова олія сіль свіжомелений чорний перець

Приготування

Помийте всі овочі та фрукти. Кавун очистьте від кісточок і наріжте великими кубиками. Огірок, помідор і червону цибулю наріжте зручними шматочками, а виноград за бажанням можна залишити цілим або розрізати навпіл. Викладіть усі інгредієнти у велику миску, додайте кубики сиру фета та листочки свіжої м’яти. Перед подачею полийте салат оливковою олією, приправте сіллю та чорним перцем і обережно перемішайте, щоб шматочки фети зберегли свою форму.

Якщо хочеться урізноманітнити сезонне меню без складних рецептів, цей фруктово-овочевий салат стане ідеальним вибором. Мінімум інгредієнтів, лише кілька хвилин на приготування і на столі з’явиться легка, соковита та напрочуд гармонійна страва.

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