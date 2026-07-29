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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Рецепт літнього салату з кавуном, який можна приготувати за 10 хвилин

Літні салати вже давно перестали бути лише гарніром. Сьогодні це повноцінна страва, яка поєднує свіжі овочі, сезонні фрукти, сир і ароматні трави.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
100 ккал
Коментарі
Салат із кавуном

Салат із кавуном / © Associated Press

Коли на вулиці спека, хочеться чогось легкого, соковитого та незвичного. Саме тому фруктово-овочевий салат від фудблогера Еріка Лауерти став справжнім хітом у соцмережах. Поєднання кавуна, огірка, фети та свіжої м’яти звучить несподівано, але саме ця комбінація ідеально освіжає влітку.

Інгредієнти

виноград
20 штук
кавун
¼ шт.
огірок
1 шт.
помідор
1 шт.
червона цибуля
1 шт.
сир фета
150 г
свіжа м’ята
оливкова олія
сіль
свіжомелений чорний перець

Приготування

  1. Помийте всі овочі та фрукти.

  2. Кавун очистьте від кісточок і наріжте великими кубиками.

  3. Огірок, помідор і червону цибулю наріжте зручними шматочками, а виноград за бажанням можна залишити цілим або розрізати навпіл.

  4. Викладіть усі інгредієнти у велику миску, додайте кубики сиру фета та листочки свіжої м’яти.

  5. Перед подачею полийте салат оливковою олією, приправте сіллю та чорним перцем і обережно перемішайте, щоб шматочки фети зберегли свою форму.

Якщо хочеться урізноманітнити сезонне меню без складних рецептів, цей фруктово-овочевий салат стане ідеальним вибором. Мінімум інгредієнтів, лише кілька хвилин на приготування і на столі з’явиться легка, соковита та напрочуд гармонійна страва.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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