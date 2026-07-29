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Рецепт літнього салату з кавуном, який можна приготувати за 10 хвилин
Літні салати вже давно перестали бути лише гарніром. Сьогодні це повноцінна страва, яка поєднує свіжі овочі, сезонні фрукти, сир і ароматні трави.
Коли на вулиці спека, хочеться чогось легкого, соковитого та незвичного. Саме тому фруктово-овочевий салат від фудблогера Еріка Лауерти став справжнім хітом у соцмережах. Поєднання кавуна, огірка, фети та свіжої м’яти звучить несподівано, але саме ця комбінація ідеально освіжає влітку.
Інгредієнти
- виноград
- 20 штук
- кавун
- ¼ шт.
- огірок
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- червона цибуля
- 1 шт.
- сир фета
- 150 г
- свіжа м’ята
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- оливкова олія
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- сіль
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- свіжомелений чорний перець
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Приготування
Помийте всі овочі та фрукти.
Кавун очистьте від кісточок і наріжте великими кубиками.
Огірок, помідор і червону цибулю наріжте зручними шматочками, а виноград за бажанням можна залишити цілим або розрізати навпіл.
Викладіть усі інгредієнти у велику миску, додайте кубики сиру фета та листочки свіжої м’яти.
Перед подачею полийте салат оливковою олією, приправте сіллю та чорним перцем і обережно перемішайте, щоб шматочки фети зберегли свою форму.
Якщо хочеться урізноманітнити сезонне меню без складних рецептів, цей фруктово-овочевий салат стане ідеальним вибором. Мінімум інгредієнтів, лише кілька хвилин на приготування і на столі з’явиться легка, соковита та напрочуд гармонійна страва.