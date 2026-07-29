Не відмовляйтеся від насолоди: 5 причин їсти морозиво, особливо влітку

5 причин їсти морозиво / © Credits

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Чи справді морозиво провокує застуду, чи його даремно викреслюють із літнього меню? Лікар Юрій Габорець пояснив, чому цей десерт може бути не лише смачним, а й корисним, якщо знати міру та вміти його обирати. Якісне морозиво може стати частиною літнього раціону, якщо споживати його розумно.

Допомагає швидше охолодитися. Невелика порція морозива здатна подарувати відчуття прохолоди та тимчасово знизити внутрішню температуру тіла. Саме тому у спекотний день воно справді може допомогти легше переносити високі температури. Джерело кальцію. Якщо морозиво виготовлене на натуральній молочній основі, воно містить кальцій — мінерал, необхідний для здоров’я кісток і зубів. Саме тому варто уважно читати склад і віддавати перевагу якісним продуктам. Може допомогти слизовій адаптуватися до холоду. Ще один несподіваний плюс — своєрідне «тренування» для горла. Якщо їсти морозиво повільно, маленькими шматочками, слизова оболонка поступово адаптується до холодної їжі. Головне — не ковтати десерт великими шматками. Покращує настрій. Морозиво — це ще й маленьке задоволення. Солодке стимулює вироблення ендорфінів — гормонів гарного настрою. Саме тому після кількох ложок улюбленого десерту багато людей почуваються щасливішими та розслабленішими. Об’єднує людей. На перший погляд, це здається дрібницею, але спільне ласування морозивом часто стає приводом для прогулянки, побачення чи зустрічі з друзями. А гарне спілкування позитивно впливає на психоемоційний стан і загальне самопочуття.

Як обрати морозиво

Лікар радить уважно ставитися до вибору продукту. Перед купівлею варто уважно читати склад, уникати морозива з великою кількістю штучних добавок і пальмової олії, не купувати продукт, який вже розморожувався та був повторно заморожений та відмовитися від морозива, якщо воно втратило форму чи має пошкоджене паковання. Такі ознаки можуть свідчити про порушення умов зберігання, а це підвищує ризик харчового отруєння.

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Морозиво не є ворогом здорового харчування — усе залежить від якості продукту та кількості. Шкодить не саме морозиво, а його надмірне споживання. Якщо обирати натуральний продукт і дотримуватися помірності, улюблений літній десерт може залишатися приємною та цілком безпечною частиною раціону навіть у найспекотніші дні.

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