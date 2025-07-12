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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету

У розпал літа, коли сонце щедро ділиться своїм теплом, важливо не тільки охолоджуватись, але й готуватись до зміни сезонів. Особливо це актуально для мам, які вже подумки збирають дітей до школи.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
7 годин
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету

Як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету / © Associated Press

Саме e цей період організму потрібна підтримка імунітету — м’яка, природна, але ефективна. Блогерка та травниця Jess Bergeron запропонувала не лише смачний, а й лікувальний рецепт морозива, яке поєднує користь лікарських рослин і літніх ягід.

Особливість цього морозива

Це не просто десерт — це цілюща формула для підтримки імунітету, яка містить:

  • Шипшину — джерело вітаміну С, флавоноїдів та антиоксидантів;

  • Ягоди бузини — потужний противірусний та протизапальний компонент, який блокує потрапляння вірусів у клітини;

  • Пелюстки троянди — заспокоюють слизові оболонки, багаті на ефірні олії;

  • Квітки гібіскуса — містять антоціани, які знижують запалення та підтримують серцево-судинну систему;

  • Полуницю — багату на вітаміни, мінерали та клітковину;

  • Мед — природний антисептик, який підсолоджує, не перевантажує організм.

Інгредієнти

Сушені плоди шипшини
1 ст. л
Сушені ягоди бузини
1 ст. л
Сушені пелюстки троянди (харчова, не з букета!)
1 ст. л
Сушений гібіскус
1 ст. л
Окріп
2 склянки
Свіжа чи заморожена полуниця
1 склянка
Мед
¼ склянки

Приготування

  1. Змішайте сушені трави у термостійкій ємності. Залийте 2 склянками щойно закип’яченої води. Накрийте кришкою та настоюйте 15–20 хв.

  2. У блендері змішайте полуницю з медом до однорідної маси.

  3. Коли настій охолоне до теплого стану (не гарячий, щоб не зруйнувати ферменти меду), змішайте його з полуничним пюре.

  4. Вилийте суміш у формочки для морозива, вставте палички.

  5. Поставте у морозильну камеру щонайменше на 6 годин або на ніч.

Поради

  • Для дітей до 1 року не додавайте мед. Його можна замінити бананом або фініками.

  • Якщо немає формочок, використовуйте маленькі стаканчики та дерев’яні шпажки.

  • Зберігайте ц морозильній камері до 1 місяця.

Це морозиво:

  • підвищує імунітет без пігулок;

  • охолоджує у спеку;

  • не містить штучних барвників чи цукру;

  • підходить дорослим і дітям;

  • має м’який приємний смак та легкий трав’яний аромат.

Натуральне морозиво з лікувальними травами — це ідеальний спосіб потішити себе та рідних смачним десертом і водночас подбати про здоров’я. Цей рецепт доводить, що турбота про імунітет може бути смачною, простою та приємною.

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