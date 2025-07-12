Як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету / © Associated Press

Реклама

Саме e цей період організму потрібна підтримка імунітету — м’яка, природна, але ефективна. Блогерка та травниця Jess Bergeron запропонувала не лише смачний, а й лікувальний рецепт морозива, яке поєднує користь лікарських рослин і літніх ягід.

Особливість цього морозива

Це не просто десерт — це цілюща формула для підтримки імунітету, яка містить:

Шипшину — джерело вітаміну С, флавоноїдів та антиоксидантів;

Ягоди бузини — потужний противірусний та протизапальний компонент, який блокує потрапляння вірусів у клітини;

Пелюстки троянди — заспокоюють слизові оболонки, багаті на ефірні олії;

Квітки гібіскуса — містять антоціани, які знижують запалення та підтримують серцево-судинну систему;

Полуницю — багату на вітаміни, мінерали та клітковину;

Мед — природний антисептик, який підсолоджує, не перевантажує організм.

Інгредієнти Сушені плоди шипшини 1 ст. л Сушені ягоди бузини 1 ст. л Сушені пелюстки троянди (харчова, не з букета!) 1 ст. л Сушений гібіскус 1 ст. л Окріп 2 склянки Свіжа чи заморожена полуниця 1 склянка Мед ¼ склянки

Приготування

Змішайте сушені трави у термостійкій ємності. Залийте 2 склянками щойно закип’яченої води. Накрийте кришкою та настоюйте 15–20 хв. У блендері змішайте полуницю з медом до однорідної маси. Коли настій охолоне до теплого стану (не гарячий, щоб не зруйнувати ферменти меду), змішайте його з полуничним пюре. Вилийте суміш у формочки для морозива, вставте палички. Поставте у морозильну камеру щонайменше на 6 годин або на ніч.

Поради

Для дітей до 1 року не додавайте мед. Його можна замінити бананом або фініками.

Якщо немає формочок, використовуйте маленькі стаканчики та дерев’яні шпажки.

Зберігайте ц морозильній камері до 1 місяця.

Це морозиво:

Реклама

підвищує імунітет без пігулок;

охолоджує у спеку;

не містить штучних барвників чи цукру;

підходить дорослим і дітям;

має м’який приємний смак та легкий трав’яний аромат.

Натуральне морозиво з лікувальними травами — це ідеальний спосіб потішити себе та рідних смачним десертом і водночас подбати про здоров’я. Цей рецепт доводить, що турбота про імунітет може бути смачною, простою та приємною.