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Як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету
У розпал літа, коли сонце щедро ділиться своїм теплом, важливо не тільки охолоджуватись, але й готуватись до зміни сезонів. Особливо це актуально для мам, які вже подумки збирають дітей до школи.
Саме e цей період організму потрібна підтримка імунітету — м’яка, природна, але ефективна. Блогерка та травниця Jess Bergeron запропонувала не лише смачний, а й лікувальний рецепт морозива, яке поєднує користь лікарських рослин і літніх ягід.
Особливість цього морозива
Це не просто десерт — це цілюща формула для підтримки імунітету, яка містить:
Шипшину — джерело вітаміну С, флавоноїдів та антиоксидантів;
Ягоди бузини — потужний противірусний та протизапальний компонент, який блокує потрапляння вірусів у клітини;
Пелюстки троянди — заспокоюють слизові оболонки, багаті на ефірні олії;
Квітки гібіскуса — містять антоціани, які знижують запалення та підтримують серцево-судинну систему;
Полуницю — багату на вітаміни, мінерали та клітковину;
Мед — природний антисептик, який підсолоджує, не перевантажує організм.
Інгредієнти
- Сушені плоди шипшини
- 1 ст. л
- Сушені ягоди бузини
- 1 ст. л
- Сушені пелюстки троянди (харчова, не з букета!)
- 1 ст. л
- Сушений гібіскус
- 1 ст. л
- Окріп
- 2 склянки
- Свіжа чи заморожена полуниця
- 1 склянка
- Мед
- ¼ склянки
Приготування
Змішайте сушені трави у термостійкій ємності. Залийте 2 склянками щойно закип’яченої води. Накрийте кришкою та настоюйте 15–20 хв.
У блендері змішайте полуницю з медом до однорідної маси.
Коли настій охолоне до теплого стану (не гарячий, щоб не зруйнувати ферменти меду), змішайте його з полуничним пюре.
Вилийте суміш у формочки для морозива, вставте палички.
Поставте у морозильну камеру щонайменше на 6 годин або на ніч.
Поради
Для дітей до 1 року не додавайте мед. Його можна замінити бананом або фініками.
Якщо немає формочок, використовуйте маленькі стаканчики та дерев’яні шпажки.
Зберігайте ц морозильній камері до 1 місяця.
Це морозиво:
підвищує імунітет без пігулок;
охолоджує у спеку;
не містить штучних барвників чи цукру;
підходить дорослим і дітям;
має м’який приємний смак та легкий трав’яний аромат.
Натуральне морозиво з лікувальними травами — це ідеальний спосіб потішити себе та рідних смачним десертом і водночас подбати про здоров’я. Цей рецепт доводить, що турбота про імунітет може бути смачною, простою та приємною.