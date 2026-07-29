парасоціальні стосунки / © Associated Press

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Ви уважно аналізуєте кожен новий альбом Тейлор Свіфт у пошуках «послання саме для вас», не можете заспокоїтися після того, як улюблений учасник реаліті-шоу залишив проєкт або щоразу вступаєте в онлайн-суперечки, коли хтось критикує вашого кумира, такі ситуації сьогодні знайомі багатьом. І це не дивно, бо соціальні мережі зробили знаменитостей ближчими, ніж будь-коли раніше. Саме тому дедалі більше людей формують так звані парасоціальні стосунки. Психолог клініки Cleveland Clinic Адам Борланд пояснює, що це значно більше, ніж звичайне фанатство.

Що таке парасоціальні стосунки

Парасоціальні стосунки — це односторонній емоційний зв’язок із людиною, яку ви насправді не знаєте. Найчастіше йдеться про знаменитостей, блогерів, акторів, музикантів, спортсменів чи інфлюенсерів, за життям яких ми регулярно стежимо через телебачення чи соціальні мережі.

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Попри те, що ця людина навіть не підозрює про ваше існування, може виникати відчуття близькості, знайомства та емоційної прив’язаності. Саме постійна присутність знаменитостей у стрічці соцмереж створює ілюзію особистого контакту. Ми бачимо їхні сніданки, подорожі, думки, переживання, тож мозок починає сприймати їх як частину власного життя.

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Як зрозуміти, що це вже не просто симпатія

Бути прихильником артиста чи спортсмена абсолютно нормально. Проте якщо ця людина починає суттєво впливати на ваші емоції та повсякденне життя, варто звернути увагу. Ознаками парасоціальних стосунків можуть бути:

ви постійно стежите за кожною новиною про цю людину

переймаєте її стиль, звички чи погляди

відчуваєте сильну емоційну залученість у її життя

здається, що знаєте її особисто

часто думаєте про неї протягом дня

сприймаєте її як близького друга, споріднену душу чи головний життєвий приклад

відчуваєте розчарування чи навіть зраду, якщо вона робить щось, із чим ви не погоджуєтеся

вам важко контролювати власні думки та емоції щодо неї

через це страждає навчання, робота чи реальні стосунки

Такі стосунки можуть бути корисними

Парасоціальні зв’язки не завжди є проблемою. Навпаки, іноді вони позитивно впливають на психологічний стан. Вони можуть:

мотивувати ставати кращою версією себе, наприклад, займатися спортом або бути впевненішими

допомагати пережити самотність і складні життєві періоди

давати відчуття, що ви не самі, коли знаменитість відкрито говорить про досвід, схожий на ваш

знайомити з людьми зі схожими інтересами, навіть сприяти появі справжніх дружніх стосунків

знижувати рівень стресу, адже створюють відчуття емоційної підтримки без страху відмови чи осуду.

Коли варто насторожитися

Втім, іноді така прихильність переходить межу та починає негативно впливати на життя. Парасоціальні стосунки стають нездоровими, якщо вони:

ізолюють вас від друзів, родини чи власних потреб

викликають надмірні переживання через особисті рішення знаменитості чи критику на її адресу

стирають особисті межі, коли з’являється відчуття, що ви маєте право на увагу чи час цієї людини, або виправдовуються переслідування та нав’язлива поведінка

поглинають усі ресурси, наприклад, ви витрачаєте значні суми на мерч, концерти чи будь-які новинки кумира та нехтуєте власними пріоритетами

формують нереалістичні очікування від реальних стосунків, які вже не здаються такими яскравими чи ідеальними.

У найважчих випадках нездорова парасоціальна прив’язаність може погіршувати психічний стан і призводити до агресії щодо себе чи інших.

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Як «розірвати» парасоціальні стосунки

Якщо ви помітили, що така прив’язаність починає контролювати ваше життя, варто поставитися до цього так само серйозно, як до завершення реальних стосунків. Перший крок — чесно відповісти собі на кілька запитань, а саме, чи не почуваєтеся ви самотніми та, чи не стало це захоплення єдиним джерелом позитивних емоцій. Усвідомлення причин — найважливіший етап.

Далі варто відновити здорові межі, наприклад, відмовитися від чергової купівлі мерчу, прибрати плакати чи передати квиток на концерт другові. Ідея полягає не у тому, щоб назавжди відмовитися від творчості улюбленої людини, а у тому, щоб зменшити інтенсивність контакту, поки залежність не ослабне.

Корисною може бути й пауза від соціальних мереж. Якщо повністю відмовитися від них складно, достатньо тимчасово відписатися чи заблокувати акаунт людини, до якої виникла надмірна прив’язаність, або просто змінити алгоритми стрічки на різноманітніший та позитивніший контент.

Не менш важливо повернути фокус на реальне життя, а саме, частіше бачитися з друзями, знайомитися з новими людьми, зайнятися волонтерством, записатися до книжкового клубу чи знайти нове хобі.

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Якщо ж самостійно впоратися не вдається, варто звернутися до психотерапевта. Фахівець допоможе зрозуміти, що лежить в основі цієї прив’язаності, пропрацювати можливі психологічні труднощі та сформувати здоровіші способи емоційної підтримки.

Парасоціальні стосунки стали важливою частиною сучасної цифрової культури. Вони можуть надихати, дарувати відчуття підтримки та допомагати долати самотність. Але коли життя знаменитості починає визначати ваш настрій, рішення та стосунки з реальними людьми, це вже сигнал переглянути власні межі.

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