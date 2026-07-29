Пальне по 100 гривень за літр — вже скоро: коли ціни на АЗС поб'ють рекорди

Пальне в Україні / © Associated Press

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Український ринок пального переживає нову хвилю подорожчання. За останні десять днів бензин і дизель на АЗС додали в ціні від кількох до 15 гривень за літр.

Детальніше розповів керівник Prime Group Дмитро Льоушкін в інтервʼю “РБК-Україна”.

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Експерт не виключає, що вже у серпні вартість дизельного пального може наблизитися до психологічної позначки у 100 гривень за літр. Водночас системного дефіциту бензину та дизелю в Україні не прогнозують.

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Чи коштуватиме пальне 100 гривень

Льоушкін прогнозує, що до 10 серпня дизель може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин — до 95 гривень.

За його словами, подальше зростання залежатиме від дій уряду.

«Якщо уряд нічого не зробить, ми 100 гривень перемахнемо», — припустив експерт.

Льоушкін назвав два можливі сценарії. За першим, без державного втручання дизель у серпні перетне позначку у 100 гривень за літр. За другим, ціни вдасться втримати нижче цієї межі завдяки зниженню податків, запровадженню паливного демпфера або спеціального кешбеку.

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Чи буде дефіцит пального

Попри ажіотаж і тимчасову відсутність пального на окремих АЗС, системного дефіциту в Україні не очікують.

Експерт Володимир Омельченко зазначив, що законтрактованих обсягів бензину та дизеля достатньо. Основні проблеми пов’язані з логістикою і доставленням пального, передусім у прифронтові райони, де залишилося мало діючих заправок.

У таких регіонах доводиться використовувати мобільні АЗС.

За прогнозом Льоушкіна, локальні перебої можуть тривати до середини вересня, доки трейдери не перебудують логістичні маршрути та не укладуть контракти на постачання новими морськими танкерами.

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«Не буде так, що ми опинимося без пального. Але матимемо постійні перебої. Буде досить важкий серпень і, можливо, більша частина вересня», — зазначив він.

Що буде з цінами на автогаз

Автомобільний газ наразі залишається найдешевшим видом пального. Його вартість становить приблизно від 40,90 до 44,50 гривні за літр.

За словами Омельченка, ціни на пропан-бутан у Європі зростають повільніше, тому найближчим часом різкого подорожчання автогазу не очікують.

Водночас Льоушкін попереджає, що ситуація може змінитися у жовтні-листопаді, коли європейські країни почнуть активніше закуповувати пальне перед зимою. Постачання до України також ускладнюють російські атаки на цивільні судна у Чорному морі.

Експерти радять водіям не панікувати та не закуповувати пальне про запас. Саме ажіотажний попит може спричинити тимчасову відсутність бензину, дизеля чи автогазу на окремих заправках.

Дизельна криза в Україні — останні новини

Нагадаємо, на українському ринку пального склалася критична ситуація: гуртова вартість дизельного пального перевищила роздрібні ціни на АЗС. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що запас для стримування цін вичерпано.

За прогнозом експерта, здорожчання пального на заправках відбуватиметься нерівномірно і залежатиме від того, як швидко в окремих мережах закінчаться старі запаси.

Також експерт попередив, що вже найближчими днями українські водії можуть зіткнутися з новою ціновою кризою на АЗС.

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