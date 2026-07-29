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- Шоу-бізнес
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Зірка серіалу "Тед Лассо" Джейсон Судейкіс здійснив рідкісний вихід у світ з двома дітьми
Актор виховує 9-річну доньку та 12-річного сина з колишньою дружиною Олівією Вайлд.
Джейсон Судейкіс провів час зі своїми дітьми під час презентації нового сезону комедійного серіалу «Тед Лассо». Подія відбулася у Лос-Анджелесі і син з дочкою актора вийшли з ним до фотографів, що є рідкістю.
9-річну доньку Дейзі та 12-річного сина Отіса актор виховує разом зі своєю колишньою дружиною Олівією Вайлд — акторкою та режисеркою, яка прославилася роллю у серіалі «Доктор Гаус».
Судейкіс був одягнений у сорочку та краватку з принтом, його донька обрала джинсову куртку, а син Отіс з’явився у білій футболці, джинсах і кросівках. Діти усміхалися поруч із батьком і також трохи дуркували, адже просто на фотоколі закривали йому очі від сонця, щоб актору, ймовірно, було краще видно публіку.
А поки Джейсон був на цьому заході, його колишня дружина Олівія Вайлд позувала фотографам на прем’єрі фільму I Want Your Sex у Лос-Анджелесі, у якому виконала головну роль.