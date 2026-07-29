Зірка серіалу "Тед Лассо" Джейсон Судейкіс здійснив рідкісний вихід у світ з двома дітьми

Джейсон Судейкіс / © Associated Press

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Джейсон Судейкіс провів час зі своїми дітьми під час презентації нового сезону комедійного серіалу «Тед Лассо». Подія відбулася у Лос-Анджелесі і син з дочкою актора вийшли з ним до фотографів, що є рідкістю.

9-річну доньку Дейзі та 12-річного сина Отіса актор виховує разом зі своєю колишньою дружиною Олівією Вайлд — акторкою та режисеркою, яка прославилася роллю у серіалі «Доктор Гаус».

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Джейсон Судейкіс з сином Отісом і донькою Дейзі / © Getty Images

Судейкіс був одягнений у сорочку та краватку з принтом, його донька обрала джинсову куртку, а син Отіс з’явився у білій футболці, джинсах і кросівках. Діти усміхалися поруч із батьком і також трохи дуркували, адже просто на фотоколі закривали йому очі від сонця, щоб актору, ймовірно, було краще видно публіку.

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А поки Джейсон був на цьому заході, його колишня дружина Олівія Вайлд позувала фотографам на прем’єрі фільму I Want Your Sex у Лос-Анджелесі, у якому виконала головну роль.

Олівія Вайлд / © Associated Press

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