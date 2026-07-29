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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

61-річна Павліна Порізкова позувала в бікіні під час медового місяця

Нещодавно відома модель вийшла заміж удруге.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

61-річна чеська модель, акторка та письменниця Павліна Порізкова два тижні тому вийшла заміж за 63-річного сценариста серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Джеффа Грінштейна. Церемонія реєстрації шлюбу відбулася в ратуші з видом на озеро в Північній Італії в присутності 78 гостей. Потім усі вирушили до красивої вілли, щоб відсвяткувати цю подію.

Для весілля Павліна обрала нестандартне вбрання — сіру сукню.

Пара вирішила провести медовий місяць у Греції, звідки модель опублікувала відео, на якому вона з’явилася в червоному бікіні з білими смужками та панамці. Порізкова має приголомшливий вигляд.

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Зазначимо, що Павліна та Джефф познайомилися у 2023 році через додаток для знайомств, а у 2025 році заручилися. Раніше модель була одружена з рок-музикантом Ріком Окасеком, у шлюбі з яким вона народила двох синів: Джонатана та Олівера.

Павліна Порізкова та Джефф Грінштейн / © Getty Images

Павліна Порізкова та Джефф Грінштейн / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше Пауліна Порізкова розкрила секрет своєї ідеальної фігури.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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