Як приготувати яблучні оладки без кефіру та молока

Вибрати по-справжньому хорошу дистанційну школу нині складніше, ніж кілька років тому, адже зараз у батьків і школярів є десятки різноманітних опцій. Проте велика кількість ще не гарантує хорошу якість навчання, тож ставитися до вибору потрібно прискіпливо.