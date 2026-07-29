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Як приготувати яблучні оладки без кефіру та молока
Простий і швидкий рецепт оладок із яблуками.
Для цього знадобиться кілька яблук, борошно, яйця, цукор і кориця. Подавайте зі сметаною або медом.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 4 ст. л.
- курячі яйця
- 1 шт.
- цукор
- 2–3 ст. л.
- мелена кориця
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- яблука
- 3 шт.
- олія
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Яблука помийте, очистьте, видаліть серцевину та натріть на великій тертці.
У миску викладіть яблука, цукор, сіль, корицю, додайте яйце, перемішайте.
Поступово, невеликими порціями, всипте борошно, перемішуючи масу.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, столовою ложкою викладайте тісто, формуючи невеликі оладки.
Обсмажте з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
Готові яблучні оладки можна посипати цукровою пудрою.
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