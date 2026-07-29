ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати яблучні оладки без кефіру та молока

Простий і швидкий рецепт оладок із яблуками.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Коментарі
Яблучні оладки без кефіру та молока

Яблучні оладки без кефіру та молока / © Credits

Для цього знадобиться кілька яблук, борошно, яйця, цукор і кориця. Подавайте зі сметаною або медом.

Інгредієнти

пшеничне борошно
4 ст. л.
курячі яйця
1 шт.
цукор
2–3 ст. л.
мелена кориця
0,5 ч. л.
сіль
щіпка
яблука
3 шт.
олія

  1. Яблука помийте, очистьте, видаліть серцевину та натріть на великій тертці.

  2. У миску викладіть яблука, цукор, сіль, корицю, додайте яйце, перемішайте.

  3. Поступово, невеликими порціями, всипте борошно, перемішуючи масу.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, столовою ложкою викладайте тісто, формуючи невеликі оладки.

  5. Обсмажте з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Готові яблучні оладки можна посипати цукровою пудрою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie