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Оладки з кабачків: базовий рецепт
Оладки з кабачків — це найпростіша і найшвидша страва.
Подавайте зі сметаною або з вашим улюбленим соусом.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- курячі яйця
- 2 шт.
- пшеничне борошно
- 4–5 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- мелений чорний перець
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- сіль
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- рослинна олія
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Кабачки помийте, обріжте кінчики та натріть на крупній тертці.
Часник очистіть і пропустіть через прес.
У миску викладіть кабачки, часник, додайте яйця, борошно, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте трохи рослинної олії, викладайте кабачкове тісто ложкою на сковороду, формуючи оладки, і смажте з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
Використовуйте молоді кабачки.
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