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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Оладки з кабачків: базовий рецепт

Оладки з кабачків — це найпростіша і найшвидша страва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Коментарі
Оладки з кабачків

Оладки з кабачків / © Credits

Подавайте зі сметаною або з вашим улюбленим соусом.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
курячі яйця
2 шт.
пшеничне борошно
4–5 ст. л.
часник
2 зубчики
мелений чорний перець
сіль
рослинна олія

  1. Кабачки помийте, обріжте кінчики та натріть на крупній тертці.

  2. Часник очистіть і пропустіть через прес.

  3. У миску викладіть кабачки, часник, додайте яйця, борошно, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте трохи рослинної олії, викладайте кабачкове тісто ложкою на сковороду, формуючи оладки, і смажте з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Використовуйте молоді кабачки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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