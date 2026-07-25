"Мати задихнулась, батько згорів": чоловік шокував історією через російський обстріл по Києву

Руслан Туровський / © ТСН

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Майже 104 мільярди гривень — таку загальну суму компенсацій станом на середину червня 2026 року українці вже отримали за державною програмою «єВідновлення». Мова йде про понад 206 з половиною тисяч родин. Це і цільова допомога на ремонти пошкоджених домівках, і житлові сертифікати на купівлю абсолютно нового помешкання замість вщент знищеного.

Утім, постраждалі від російських атак нерідко стикаються з гострою проблемою: подати заяву на програму швидко вони не можуть, адже їхні документи повністю згоріли під час прильотів або ж інформація про оселю й досі не внесена до відповідних державних реєстрів.

Що робити у таких складних випадках та які документи потрібно збирати вже зараз, не чекаючи наступних обстрілів — розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

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Історія Руслана Туровського: під час обстрілу чоловік втратив батьків

У під'їзді й досі відчувається стійкий сморід гару. Темними сходами киянин Руслан Туровський піднімається на 6-й поверх.

Замість вхідних дверей — блакитна плівка. За нею — те, що колись було затишною двокімнатною квартирою, де він виріс.

Руслан Туровський, потерпілий киянин: «Оце була перегородка на кухні. Це була моя кімната, а то — кухня. Перегородки більше немає, це вже без мене поставили дерев'яні підпорки».

Ніч проти 15 червня пан Руслан пам'ятає майже похвилинно: як з іншого району столиці чув жахливий свист ракет та гудіння дронів; як відчайдушно намагався додзвонитися батькам, а мати не брала слухавку. І як отримав фатальний дзвінок: у їхню оселю на Солом'янці влучив російський дрон.

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Руслан Туровський, потерпілий киянин: «Мати задихнулася, вона просто не встигла вискочити... Батько згорів... Прямо тут. Оце тут батько спав».

Під час масштабної пожежі вщент згоріли його свідоцтво про народження, паспорти батьків та абсолютно всі документи на квартиру.

Руслан Туровський, потерпілий киянин: «У нас тут шафа стояла, всі документи були прямо у цій шафі... Усе, що тут було — це була моя спадщина. Тепер у мене спадщини немає... А за який кошт я куплю нове житло? Як мені це все відновлювати? Що мені робити? Я безхатченко...».

Через зруйновану квартиру чоловік має повне право подати заявку на програму «єВідновлення». Проте у випадку пана Руслана отримати державну допомогу швидко не вдасться: не залишилося навіть паперових копій. Усі посвідчення доведеться поновлювати з нуля. Скільки в Україні таких постраждалих — офіційної статистики немає.

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Куди йти та що робити: чіткий алгоритм дій

Найперше, що необхідно зробити у подібній ситуації — відновити внутрішній паспорт громадянина України.

Вид послуги Орган оформлення Термін виготовлення Вартість Паспорт громадянина України (ID-картка) ДМС або ЦНАП Звичайний: 20 робочих днів 618 грн Паспорт громадянина України (ID-картка) ДМС або ЦНАП Терміновий: 7 робочих днів 988 грн

Крім того, одразу після обстрілів у населених пунктах починають працювати спеціальні мобільні групи, які просто на місцях допомагають постраждалим відновити особисті документи.

У пана Руслана паспорт зберігся, натомість виникла інша юридична проблема: у довідці про смерть неправильно вказали по батькові тата. Помилку потрібно терміново виправити для отримання допомоги на поховання, двох пенсій загиблого та подальшого вступу у спадщину, аби зрештою податися на «єВідновлення».

Руслан Туровський, потерпілий киянин: «Зараз мені потрібно поновлювати по-новому документи. Після цього треба їхати в морг, щоб забрати правильну довідку, і тільки тоді їхати в РАЦС, аби поновили свідоцтво про смерть батька. Папірець за папірцем — без одного я не можу рухатися далі».

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Урядовці пропонують постраждалим зі схожою історією наступний алгоритм дій.

Наталія Козловська, заступниця міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України: «По-перше, людині потрібно офіційно вступити у права спадкоємності. По-друге, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг і перевірити, чи було таке майно внесено до Державного реєстру речових прав (ДРРП). Якщо воно було внесено — відповідно, все добре. Якщо не було внесено — потрібно звернутися до місцевого БТІ із запитом перевірити, яке право власності на це майно у свій час було зареєстровано, у який спосіб, на кого, і в подальшому поновлювати такі правовстановлюючі документи через суд».

Не чекайте лиха: приватизація та «тривожна валізка»

Урядовці та нотаріуси закликають українців не чекати, доки трапиться лихо, і вже зараз збирати всю інформацію про власні квадратні метри.

Наприклад, якщо оселя досі є державною або комунальною — її необхідно негайно приватизувати, тобто офіційно оформити право власності. Адже у разі повного знищення майна зробити це буде вже неможливо, а отже, ви втратите і шанс на компенсацію за програмою «єВідновлення».

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Наталія Козловська, заступниця міністра з відновлення: «Якщо майно не приватизоване — воно вам не належить, воно належить тому суб'єкту, який надав його вам у користування».

Вікторія Дерев'янко, приватний нотаріус: «Зараз багато про це говорять, і відповідний законопроєкт є: якщо ви не приватизуєте вчасно, після закінчення війни буде проведено державний аудит і приватизація буде повністю зупинена. Вона триває вже понад 30 років, тому варто зібрати документи й приватизувати житло вже зараз».

Ще одна важлива порада від фахівців — сформувати так звану «тривожну юридичну валізку»: окрему папку з усіма ключовими документами.

Вікторія Дерев'янко, приватний нотаріус: «Це договори купівлі-продажу майна, дипломи, свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюб або його розірвання — це надзвичайно важливі речі. Скан-копії у мене є у хмаринці, а паперові копії зберігаються ще у двох різних безпечних місцях».

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Пан Руслан визнає: якби свого часу його родина так перестрахувалася, зараз він не мав би таких складних проблем і зміг би значно швидше податися на компенсацію. Тож чоловік сподівається, що на його гіркому прикладі інші навчаться не відкладати важливе на потім.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія на Київщині! Вибухи та пожежі в РФ! Нове керівництво ЗСУ! | ТСН 20:00 24 липня

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