"Мать задохнулась, отец сгорел": мужчина потряс всех своей историей о российском обстреле Киева

Руслан Туровский / © ТСН

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Почти 104 миллиарда гривен — такую общую сумму компенсаций по состоянию на середину июня 2026 года украинцы уже получили в рамках государственной программы «еВосстановление». Речь идет о более чем 206 с половиной тысячах семей. Это и целевая помощь на ремонт поврежденных домов, и жилищные сертификаты на покупку совершенно нового жилья вместо полностью разрушенного.

Впрочем, пострадавшие от российских атак нередко сталкиваются с острой проблемой: подать заявку на участие в программе в кратчайшие сроки они не могут, ведь их документы полностью сгорели во время бомбардировок, либо информация об их жилье до сих пор не внесена в соответствующие государственные реестры.

Что делать в таких сложных ситуациях и какие документы нужно собрать уже сейчас, не дожидаясь следующих обстрелов, — расскажет корреспондент ТСН Елена Лоскун.

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История Руслана Туровского: во время обстрела мужчина потерял родителей

В подъезде до сих пор чувствуется стойкий запах гари. По темной лестнице киевлянин Руслан Туровский поднимается на 6-й этаж.

Вместо входной двери — голубая пленка. За ней — то, что когда-то было уютной двухкомнатной квартирой, где он вырос.

Руслан Туровский, пострадавший житель Киева: «Вот здесь была перегородка на кухне. Это была моя комната, а там — кухня. Перегородки больше нет, эти деревянные подпорки установили уже без меня».

Ночь на 15 июня Руслан помнит почти по минутам: как из другого района столицы слышал ужасный свист ракет и гудение дронов; как отчаянно пытался дозвониться до родителей, а мать не брала трубку. И как получил роковой звонок: в их дом на Соломенке попал российский дрон.

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Руслан Туровский, пострадавший киевлянин: «Мама задохнулась, она просто не успела выскочить… Папа сгорел… Прямо здесь. Вот здесь папа спал».

Во время масштабного пожара полностью сгорели его свидетельство о рождении, паспорта родителей и абсолютно все документы на квартиру.

Руслан Туровский, пострадавший киевлянин: «У нас здесь стоял шкаф, все документы хранились прямо в этом шкафу… Всё, что здесь было, — это было моё наследство. Теперь у меня нет наследства… А на что я куплю новое жилье? Как мне всё это восстановить? Что мне делать? Я остался без крова…».

Из-за разрушенной квартиры мужчина имеет полное право подать заявку на участие в программе «еВосстановление». Однако в случае с господином Русланом получить государственную помощь быстро не удастся: не осталось даже бумажных копий. Все удостоверения придется восстанавливать с нуля. Сколько в Украине таких пострадавших — официальной статистики нет.

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Куда идти и что делать: четкий алгоритм действий

Первое, что необходимо сделать в подобной ситуации, — восстановить внутренний паспорт гражданина Украины.

Вид услуги Орган оформления Срок изготовления Стоимость Паспорт гражданина Украины (ID-карта) ДМС или ЦНАП Обычный: 20 рабочих дней 618 грн Паспорт гражданина Украины (ID-карта) ДМС или ЦНАП Срочный: 7 рабочих дней 988 грн

Кроме того, сразу после обстрелов в населенных пунктах приступают к работе специальные мобильные группы, которые прямо на местах помогают пострадавшим восстановить личные документы.

У господина Руслана паспорт сохранился, зато возникла другая юридическая проблема: в свидетельстве о смерти неправильно указано отчество отца. Ошибку необходимо срочно исправить для получения пособия на погребение, двух пенсий погибшего и дальнейшего вступления в наследство, чтобы в конечном итоге подать заявку на «еВосстановление».

Руслан Туровский, пострадавший киевлянин: «Сейчас мне нужно заново оформлять документы. После этого нужно ехать в морг, чтобы получить нужную справку, и только тогда ехать в ЗАГС, чтобы восстановили свидетельство о смерти отца. Бумажка за бумажкой — без одной из них я не могу двигаться дальше».

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Чиновники предлагают пострадавшим с похожей историей следующий алгоритм действий.

Наталья Козловская, заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины: «Во-первых , человеку необходимо официально вступить в наследственные права. Во-вторых, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг и проверить, было ли такое имущество внесено в Государственный реестр вещных прав (ГРВП). Если оно было внесено — значит, всё в порядке. Если не было внесено — нужно обратиться в местное БТИ с запросом, чтобы проверить, какое право собственности на это имущество в свое время было зарегистрировано, каким образом, на кого, и в дальнейшем восстанавливать такие правоустанавливающие документы через суд».

Не ждите беды: приватизация и «чемоданчик на случай чрезвычайной ситуации»

Государственные чиновники и нотариусы призывают украинцев не ждать, пока случится беда, и уже сейчас собирать всю информацию о своих квадратных метрах.

Например, если жилье до сих пор находится в государственной или коммунальной собственности, его необходимо немедленно приватизировать, то есть официально оформить право собственности. Ведь в случае полного уничтожения имущества сделать это будет уже невозможно, а значит, вы лишитесь и шанса на компенсацию по программе «еВосстановление».

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Наталья Козловская, заместитель министра по вопросам восстановления: «Если имущество не приватизировано — оно вам не принадлежит, оно принадлежит тому субъекту, который предоставил его вам во пользование».

Виктория Деревянко, частный нотариус: «Сейчас об этом много говорят, и соответствующий законопроект уже есть: если вы не приватизируете вовремя, после окончания войны будет проведен государственный аудит, и приватизация будет полностью остановлена. Она длится уже более 30 лет, поэтому стоит собрать документы и приватизировать жилье уже сейчас».

Еще один важный совет от специалистов — собрать так называемый «аварийный юридический чемоданчик»: отдельную папку со всеми ключевыми документами.

Виктория Деревянко, частный нотариус: «Это договоры купли-продажи имущества, дипломы, свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке или его расторжении — это чрезвычайно важные документы. Скан-копии у меня хранятся в облачном хранилище, а бумажные копии — ещё в двух разных безопасных местах».

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Руслан признает: если бы в свое время его семья так перестраховалась, сейчас у него не было бы таких сложных проблем и он смог бы гораздо быстрее подать заявление на компенсацию. Поэтому мужчина надеется, что на его горьком примере другие научатся не откладывать важное на потом.

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