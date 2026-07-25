Удары по Wildberries повлекли панику: как уничтожение складов ударило по бизнесу и привычной жизни россиян

Атака на Wildberries в Санкт-Петербурге. / © Associated Press

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В России маркетплейс Wildberries играет роль, подобную Amazon в мире. Украина в последнее время целенаправленно наносит удары по его логистической инфраструктуре ритейлера. Это оказывает большое влияние как на работу этой компании, так и малые предприятия, которые используют эту платформу.

Аналитики уже оценивают стоимость уничтоженных товаров примерно в 4 млрд евро, пишет Tagesschau.

После атак украинских беспилотников над окрестностями Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов вздымались густые клубы черного дыма. Кадры последствий распространялись преимущественно в Интернете, потому что российские государственные телеканалы не освещали удары по распределительным центрам Wildberries.

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Wildberries не сообщает, сколько людей работают в компании, ведь многие работники складов, курьеров и сотрудников пунктов выдачи заказов оформлены через партнерские компании.

Отмечается, что ежедневно Wildberries получает около 20 млн. заказов. Фиолетово-розовый логотип почти повсеместный — по всей РФ более 90 тыс. пунктов выдачи. Tagesschau пишет, что часто это малое подвальное помещение, заполненное бесчисленными посылками — от автозапчастей и гладильных досок до книг, чехлов для телефонов, детских вещей и кухонной утвари.

Россияне начали жаловаться на последствия ушибов по объектам компании. Клиенты жалуются, что из-за уничтожения складов клиенты сталкиваются с задержками доставки и опасаются, что их заказы могут не прибыть вообще. Пользователи маркетплейса, ставшего частью повседневной жизни миллионов россиян, рассказывают, что потеряли доступ к привычным сервисам.

Еще больше паникуют продавцы. В сети начали появляться видео российских предпринимателей, рассказывающих об огромных потерях из-за пожаров на складах. Некоторые из них заявляют, что потеряли почти весь товар.

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На этом фоне ситуация для малого и среднего бизнеса в России усугубляется. По данным росСМИ, все больше предпринимателей испытывают проблемы с выплатами по кредитам. В Центробанке РФ ранее заявляли, что значительная часть компаний уже имеет просроченную задолженность по ссудам.

Несмотря на попытки Кремля приуменьшить последствия украинских ударов, на этой неделе спикер «фюрера» Дмитрий Песков был вынужден прокомментировать ситуацию вокруг Wildberries. По его словам, проблема серьезна из-за значительных убытков, которые понесла компания, а также малые и средние предприятия, работавшие через маркетплейс.

Между тем Wildberries заявил о выплате компенсаций пострадавшим продавцам, однако некоторые предприниматели уже жалуются, что суммы могут быть значительно меньше реальных потерь.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что украинские удары по Wildberries угрожают комфорту Москвы и состоянию соратников диктатора Владимира Путина. Перебои в предоставлении услуг компании создают неудобства россиянам в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, РФ вынуждена усиливать собственное ПВО и уже не только на военных объектах или НПЗ.

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Дата публикации 15:27, 23.07.26 Количество просмотров 42 Убытки от атак на Wildberries заставили россиян заговорить о войне

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