"Мое сердце безумно колотилось": блогер Лумер рассказала о пережитой воздушной тревоге

Лора Лумер / © Associated Press

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Находящаяся в Киеве американская блогер и политическая активистка Лора Лумер поделилась впечатлениями после ночной воздушной тревоги.

Об этом говорится в ее сообщении на Х.

По словам Лумер, сирена разбудила ее посреди ночи.

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«Меня только что разбудила воздушная тревога в Украине. После того, как я уснула, сирены вызвали у меня чувство паники. Мое сердце безумно колотилось, и мне нужно было перевести дыхание, потому что меня очень испугал громкий звук», — написала она.

Активист призналась, что после этого еще больше задумалась над тем, сквозь что ежедневно проходят украинцы.

Визит Лумер в Украину — что известно

В Украине Лумер известна своей антиукраинской риторикой и кремлевскими нарративами, которые она распространяла в соцсетях.

Однако около месяца назад, после более чем 4 лет полномасштабной войны России против Украины, позиция активистки изменилась.

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В июне она заявила, что годами была жертвой российской пропаганды и что осознала, «насколько разрушительна российская дезинформация».

«После 30 часов дороги я с нетерпением жду возможности показать миллионам поклонников Трампа и американцам, насколько жестока Россия и почему Соединенные Штаты могут стать следующей целью», — написала блогер по прибытии в Киев.

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