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- Украина
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"Мое сердце безумно колотилось": блогер Лумер рассказала о пережитой воздушной тревоге
Активистка призналась, что воздушная тревога вызвала у нее стресс и панику.
Находящаяся в Киеве американская блогер и политическая активистка Лора Лумер поделилась впечатлениями после ночной воздушной тревоги.
Об этом говорится в ее сообщении на Х.
По словам Лумер, сирена разбудила ее посреди ночи.
«Меня только что разбудила воздушная тревога в Украине. После того, как я уснула, сирены вызвали у меня чувство паники. Мое сердце безумно колотилось, и мне нужно было перевести дыхание, потому что меня очень испугал громкий звук», — написала она.
Активист призналась, что после этого еще больше задумалась над тем, сквозь что ежедневно проходят украинцы.
Визит Лумер в Украину — что известно
В Украине Лумер известна своей антиукраинской риторикой и кремлевскими нарративами, которые она распространяла в соцсетях.
Однако около месяца назад, после более чем 4 лет полномасштабной войны России против Украины, позиция активистки изменилась.
В июне она заявила, что годами была жертвой российской пропаганды и что осознала, «насколько разрушительна российская дезинформация».
«После 30 часов дороги я с нетерпением жду возможности показать миллионам поклонников Трампа и американцам, насколько жестока Россия и почему Соединенные Штаты могут стать следующей целью», — написала блогер по прибытии в Киев.