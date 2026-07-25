Принц Гарри воодушевлен: новые подробности встречи короля Чарльза с младшим сыном

Принц Гарри / © Associated Press

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Сообщается, что герцог Сассекский теперь надеется на регулярные семейные встречи с королем Чарльзом и возобновил свои усилия по обеспечению безопасности его семьи во время визитов в Великобританию.

Как пишет журнал Hello! со ссылкой на свои источники, принц Гарри надеется на будущие воссоединения своей семьи в Великобритании и продолжит добиваться обеспечения своей безопасности за счет налогоплательщиков.

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

«Он будет добиваться своего до тех пор, пока RAVEC не согласится выполнить условия технического задания, которые были четко изложены перед судьей в ходе судебного разбирательства. Речь идет о том, чтобы Министерство внутренних дел выполнило свои обязательства, данные в суде», - прокомментировал приближенный источник изданию.

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Напомним, принц Гарри и его жена, Меган Маркл, лишились автоматической полицейской защиты после того, как в 2020 году отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи.

Меган и Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

В сентябре принц Гарри снова посетит Великобританию для участия в церемонии вручения премии WellChild, которую он посещает каждый год.

Ранее, напомним, мы рассказывали, про скелеты в шкафу принца Гарри, и чего боится герцог Сассекский.

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