Вторая жизнь свечей: стильные способы превратить пустые стеклянные банки в декор и функциональные предметы

Вторая жизнь свечей / © Associated Press

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Стеклянные банки от свечей — небольшой недооцененный ресурс для домашнего декора. Они прочные, универсальные и часто имеют эстетичный дизайн, который легко вписывается в любой интерьер — от минимализма до уютного бохо, сообщает издание Good Housekeeping.

Прежде чем превращать их в что-то новое, важно полностью очистить банки, а именно удалить остатки воска, фитилей и ароматизаторов, а также убедиться, что на стекле нет трещин. После этого открывается целый мир возможностей — от хранения мелочей до создания мини-экосистем.

Мини-терариум для дома. Большая стеклянная банка легко превращается в стильный терариум. Нужны только камешки, древесный уголь, грунт, растения и мох. Некоторые растения любят закрытые микроклиматические условия, другие — открытую циркуляцию воздуха, поэтому крышку можно использовать по желанию.

Свеча собственного дизайна. Пустая банка — идеальная основа для новой свечи. Можно выбрать воск, фитиль и аромат, создать свой собственный домашний аромат. Это не только творческий процесс, но и способ подарить вторую жизнь любимой емкости.

Органайзер для письменного стола. Карандаши, ручки, маркеры и кисти легко «поселяются» в стеклянных банках. Главное — выбрать достаточно высокую емкость, чтобы всё устойчиво стояло и не создавало беспорядка на рабочем месте.

Банка для мелочи. Одна из самых простых идей — использовать банку как место для монет. Можно сделать одну общую или несколько для разных типов монет или членов семьи. Дополнительные этикетки помогут поддерживать порядок.

Мини-ваза для цветов. Стеклянные банки прекрасно подходят для небольших букетов. Они придают интерьеру легкий рустикальный шарм и одинаково хорошо смотрятся на столе, подоконнике или рабочем месте. А группа из нескольких банок может стать стильным центром композиции.

Стильное хранение продуктов. Банки с крышками можно использовать для хранения чая, сахара или конфет. Перед этим важно тщательно их вымыть, чтобы удалить остатки воска и запахов. В результате — аккуратная и эстетичная система хранения на кухне.

Организация творческих материалов. Бисер , пуговицы, пайетки и другие мелкие вещи легко хранить в стеклянных емкостях. Декор из лент, кружева или мешковины превращает банки в часть творческого пространства, а не просто в контейнер.

Размножение растений. Банка может стать мини-оранжереей для черенков. Достаточно налить воду, поставить черенок и разместить в хорошо освещенном месте. Со временем он пустит корни и будет готов к пересадке в почву.

Эстетичная упаковка подарков. Домашнее печенье или сладости выглядят гораздо привлекательнее в стеклянной банке. Ленты, подарочные бирки и тканевые крышки добавляют праздничного настроения и делают даже простой подарок особенным.

Стиль в ванной комнате. Ватные палочки, диски или другие мелочи можно хранить в красивых банках. Это не только практично, но и позволяет убрать лишнюю пластиковую упаковку, заменив её эстетичной стеклянной альтернативой.

Атмосфера с оригинальными свечами. Если у банки особенно красивый дизайн, её можно повторно использовать в качестве подсвечника. Достаточно очистить её от воска и поставить внутрь чайную свечу, тогда она создаст мягкий, тёплый свет, который можно менять хоть каждый день.

Пустые банки из-под свечей — это не мусор, а потенциал. Они могут стать элементом декора, органайзером, мини-огородом или даже частью подарка.

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