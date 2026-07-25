- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не дают своим бывшим второй шанс
Не каждое расставание с близким человеком стоит воспринимать как полный и окончательный разрыв.
Иногда разлад — это всего лишь перерыв, после которого связь может продолжится уже на новом — более высоком — уровне, но не все хотят два раза входит в одну и ту же реку.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не дают своим бывшим второй шанс.
Овен
Овны могут сильно — а иногда и долго — переживать расставание с близким человеком, но уж если они смирились со случившимся, то обратно ситуацию не переиграют. Они будут идти только вперед — к новым отношениям, а прошлое просто вычеркивают из своей жизни.
Стрелец
Стрельцы практически никогда — разве что за редким исключением — недостатка во внимании представителей противоположного пола. не испытывают. Поэтому, расставшись с одним партнером, они довольно быстро утешаются в объятиях другого, объявляя бывшему о разводе.
Скорпион
Скорпионы могут простить своему партнеру практически все кроме измены: если они уличили в ней близкого человека, на амнистию он может уже не рассчитывать. И тот факт, что какое-то — иногда довольно продолжительное — время будут одинокими, никакой роли в ситуации не сыграет.
Читайте также:
Полнолуние в Водолее 29 июля 2026 года: что нас ждет в это время
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля