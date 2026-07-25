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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
147
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не дают своим бывшим второй шанс

Не каждое расставание с близким человеком стоит воспринимать как полный и окончательный разрыв.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Иногда разлад — это всего лишь перерыв, после которого связь может продолжится уже на новом — более высоком — уровне, но не все хотят два раза входит в одну и ту же реку.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не дают своим бывшим второй шанс.

Овен

Овны могут сильно — а иногда и долго — переживать расставание с близким человеком, но уж если они смирились со случившимся, то обратно ситуацию не переиграют. Они будут идти только вперед — к новым отношениям, а прошлое просто вычеркивают из своей жизни.

Стрелец

Стрельцы практически никогда — разве что за редким исключением — недостатка во внимании представителей противоположного пола. не испытывают. Поэтому, расставшись с одним партнером, они довольно быстро утешаются в объятиях другого, объявляя бывшему о разводе.

Скорпион

Скорпионы могут простить своему партнеру практически все кроме измены: если они уличили в ней близкого человека, на амнистию он может уже не рассчитывать. И тот факт, что какое-то — иногда довольно продолжительное — время будут одинокими, никакой роли в ситуации не сыграет.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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