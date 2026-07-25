Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не дають своїм колишнім другого шансу

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Іноді розладдя — це лише перерва, після якої стосунки можуть продовжитися вже на новому — вищому — рівні, але не всі хочуть двічі входити в одну й ту саму річку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не дають своїм колишнім другого шансу.

Овен

Овни можуть дуже сильно — а іноді й довго — переживати розставання з близькою людиною, але якщо вони вже змирилися з тим, що сталося, то ситуацію назад не повернуть. Вони йтимуть лише вперед — до нових стосунків, а минуле просто викреслюють зі свого життя.

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Стрілець

Стрільці практично ніколи — хіба що за рідкісним винятком — не відчувають нестачі уваги з боку представників протилежної статі. Тому, розійшовшись з одним партнером, вони досить швидко знаходять розраду в обіймах іншого, повідомляючи колишньому про розлучення.

Скорпіон

Скорпіони можуть пробачити своєму партнеру практично все, крім зради: якщо вони викрили в ній близьку людину, на прощення вона вже не може розраховувати. І той факт, що якийсь — іноді досить тривалий — час вони будуть самотніми, жодної ролі в цій ситуації не відіграє.

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