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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не дають своїм колишнім другого шансу
Не кожне розставання з близькою людиною варто сприймати як повний і остаточний розрив.
Іноді розладдя — це лише перерва, після якої стосунки можуть продовжитися вже на новому — вищому — рівні, але не всі хочуть двічі входити в одну й ту саму річку.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не дають своїм колишнім другого шансу.
Овен
Овни можуть дуже сильно — а іноді й довго — переживати розставання з близькою людиною, але якщо вони вже змирилися з тим, що сталося, то ситуацію назад не повернуть. Вони йтимуть лише вперед — до нових стосунків, а минуле просто викреслюють зі свого життя.
Стрілець
Стрільці практично ніколи — хіба що за рідкісним винятком — не відчувають нестачі уваги з боку представників протилежної статі. Тому, розійшовшись з одним партнером, вони досить швидко знаходять розраду в обіймах іншого, повідомляючи колишньому про розлучення.
Скорпіон
Скорпіони можуть пробачити своєму партнеру практично все, крім зради: якщо вони викрили в ній близьку людину, на прощення вона вже не може розраховувати. І той факт, що якийсь — іноді досить тривалий — час вони будуть самотніми, жодної ролі в цій ситуації не відіграє.
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