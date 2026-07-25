Весільний розіграш закінчився інвалідністю: суд покарав молодят і гостей на $34 тисячі

Весілля / © Freepik

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У Китаї суд виніс рішення у резонансній справі, що виникла після невдалого весільного розіграшу.

20-річна подружка нареченої дістала тяжку травму хребта та стала людиною з інвалідністю, а винуватців зобов’язали виплатити їй десятки тисяч доларів компенсації, повідомляє gmw.cn.

Йдеться про інцидент, який стався у провінції Хенань. На початку липня суд повіту Руян оприлюднив вирок, прагнучи привернути увагу суспільства до небезпечних весільних традицій.

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Однією з багатовікових китайських традицій є так зване «хун нао» — жартівливі весільні посвяти, покликані створити святкову атмосферу та, за народними віруваннями, відлякати злих духів.

Попри багатовікову історію, останніми роками цей звичай дедалі частіше спричинє обурення. Причина в тому, що невинні жарти нерідко перетворюються на приниження, небезпечні витівки й навіть фізичне насильство.

Найчастіше об’єктами таких «розваг» стають молодята та подружки нареченої.

Інцидент стався 4 жовтня 2023 року. Молода жінка на прізвище Чжан прийшла на весілля своєї подруги Лі як подружка нареченої.

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У певний момент Чжан опинилася у весільній кімнаті разом із приблизно десятьма чоловіками, більшість із яких були дружбами нареченого.

З невідомих причин дівчина сховалася в шафі. Один із гостей, якого у судових документах названо Ван Моубіном, витягнув її звідти та штовхнув на ліжко.

Саме він запропонував іншим чоловікам підкинути Чжан у повітря, тримаючи її на простирадлі за чотири кути.

Першого разу учасникам вдалося безпечно спіймати дівчину. Однак під час другої спроби вони не втримали її, і Чжан з великої висоти впала на підлогу.

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Під час небезпечної «гри» тітка нареченого, яка проходила повз кімнату, застерегла присутніх і попросила не заходити надто далеко з такими жартами. Проте її слова проігнорували.

Один із чоловіків на прізвище Ху, який не брав участі в розіграші, допоміг потерпілій та відніс її донизу до приїзду швидкої допомоги.

Після інциденту Чжан провела у лікарні 18 днів. Медики діагностували у неї перелом поперекового хребця.

У серпні 2024 року судово-медична експертиза встановила, що внаслідок травми жінка дістала дев’ятий ступінь інвалідності, який у Китаї вважається серйозним рівнем ушкодження здоров’я.

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Після цього Чжан звернулася до суду з позовом проти молодят та дев’ятьох учасників небезпечного розіграшу. Вона вимагала виплатити їй 270 тисяч юанів (близько 40 тисяч доларів США) компенсації.

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що відповідальність за травмування потерпілої мають нести також молодята. На думку суду, саме вони були організаторами весілля, знали про проведення небезпечних розваг, але не вжили заходів, щоб їх припинити.

Окремо суд визнав провідну роль Ван Моубіна, який витягнув Чжан із шафи та запропонував підкидати її на простирадлі.

Ще вісім присутніх також були визнані відповідальними, оскільки не змогли довести, що не брали участі у небезпечному розіграші.

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За рішенням суду всі відповідачі мають спільно виплатити Чжан 230 тисяч юанів (приблизно 34 тисячі доларів США).

Із цієї суми молодята повинні компенсувати 40%, що становить близько 90 тисяч юанів. Ван Моубін має окремо сплатити приблизно 50 тисяч юанів, а решта восьмеро учасників — ще 90 тисяч юанів.

Нагадаємо, найбагатший блогер планети відгуляв розкішне весілля на приватному острові мільярдера й показав фото.

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