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- Світ
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У Грузії вдруге за два дні сталося масштабне відключення світла
Без світла залишилася більша частина країни, а в Тбілісі через відключення насосних станцій виникли перебої з водопостачанням.
Тбілісі та низка інших міст Грузії залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».
Світло одночасно зникло майже в усіх районах грузинської столиці, а також у кількох інших регіонах країни. Причини масштабного збою наразі невідомі. У Тбілісі також виникли перебої з водопостачанням через зупинку насосних станцій.
У Державній електросистемі Грузії та інших енергетичних компаніях наразі не коментують відключення електрики.
Зазначимо, у ніч проти 24 липня Грузію накрив масштабний блекаут. Знеструмлення сталося по всьому Тбілісі та у навколишніх містах. Світла також не було й у Абхазії.
Нагадаємо, на Кубі повністю вийшла з ладу національна електромережа, внаслідок чого близько 10 мільйонів жителів карибського острова залишилися без електропостачання.