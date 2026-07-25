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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Грузії вдруге за два дні сталося масштабне відключення світла

Без світла залишилася більша частина країни, а в Тбілісі через відключення насосних станцій виникли перебої з водопостачанням.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Тбілісі та інших містах Грузії стався масштабний блекаут

У Тбілісі та інших містах Грузії стався масштабний блекаут / © Associated Press

Тбілісі та низка інших міст Грузії залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».

Світло одночасно зникло майже в усіх районах грузинської столиці, а також у кількох інших регіонах країни. Причини масштабного збою наразі невідомі. У Тбілісі також виникли перебої з водопостачанням через зупинку насосних станцій.

У Державній електросистемі Грузії та інших енергетичних компаніях наразі не коментують відключення електрики.

Зазначимо, у ніч проти 24 липня Грузію накрив масштабний блекаут. Знеструмлення сталося по всьому Тбілісі та у навколишніх містах. Світла також не було й у Абхазії.

Нагадаємо, на Кубі повністю вийшла з ладу національна електромережа, внаслідок чого близько 10 мільйонів жителів карибського острова залишилися без електропостачання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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