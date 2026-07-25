Росія атакувала кілька АЗС в одній з областей: подробиці

Дим. / © Associated Press

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Вночі проти суботи, 25 липня, російська армія атакувала Полтавську область. Під ударом БпЛА опинилися кілька АЗС та пожежна частина.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Ворог атакував кілька обʼєктів на території Полтавського району», — наголосив голова ОВА.

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Російські дрони влучили по двох автозаправних станціях та будівлі пожежної частини. За словами Дяківнича, інформація про травмованих до екстрених служб не надходила.

Згодом очільник ОВА додав, що БпЛА атакували ще дві АЗС у Полтавському районі. Минулося без постраждалих.

Зауважимо, у Полтавському районі після опівночі двічі оголошували повітряну тривогу. Перша тривала від 00:56 до 01:18, крайня розпочалася о 05:53.

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала Україну ударними БпЛА з півдня, півночі та сходу.

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Зокрема, у Запоріжжі наслідок удару було пошкоджено приміщення торговельного центру. Є постраждалі, також виникла пожежа.

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