Свині-вбивці на лаві підсудних: як у середньовіччі судили тварин як злочинців

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Історики підтвердили численні суди над тваринами у Середньовіччі. Так, наприклад, 10 січня 1457 року суд у французькому Савіньї-сюр-Етанґ розглянув справу свині та шести поросят, підозрюваних у смерті п'ятирічного хлопчика Жана Мартена. Свідки стверджували, що тварини були в крові дитини й поїдали її тіло.

Про це пише The Daily Galaxy.

Як відбувалися суди над тваринами у Середньовіччі

Судові засідання дотримувалися формальних процедур і не відрізнялися від розгляду справ між людьми. У справі 1457 року засідали суддя Ніколя Каруайон, прокурор, юрисконсульт при дворі герцога Бургундії, писар, свідки та кат. Свиню засудили до повішення догори ногами, тоді як шістьох поросят не стратили, бо не довели їхню провину.

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Тварин не іменували в офіційних документах, однак історик Свен Ґінс дав свиниці літературне ім'я «Сустіція» (від латинських слів «свиня» та «правосуддя») для наукового аналізу.

Найрезонансніші справи

Свині були найчастішими фігурантами таких процесів. За даними дослідження в журналі Sophia, вони становили понад чверть усіх задокументованих судів над тваринами і більшість справ у Франції. Інші випадки стосувалися коней, собак, волів, а іноді навіть комах і равликів.

Серед відомих епізодів — процес 1379 року в Сен-Марсель-ле-Жюссе після загибелі дитини пастуха та справа 1386 року в Фалезі, де свиню стратили за вбивство хлопчика. Перед стратою тварину одягли в людське вбрання — цей епізод став одним із найвідоміших прикладів історичних курйозів, які й досі вивчають дослідники.

Середньовічні свині фізично були ближчими до диких кабанів, ніж сучасні породи – їхні зуби, сила та всеїдність робили їх небезпечними для оточення, особливо для малих дітей.

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Загалом, судові процеси розділяли за типом судів. Світські суди розглядали справи окремих свійських тварин, звинувачених у травмуванні чи вбивстві людини. Церковні суди могли судити цілі колонії комах або шкідників, які нищили врожай.

Сьогодні ж кримінальне право вимагає для покарання усвідомлення провини та правосуб'єктності. Середньовічні суди діяли за іншими засадами. Для них формальний процес і публічний вирок були способом відновити порядок і підкреслити домінування людини над природою.

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