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В Іспанії та Франції лісові пожежі вийшли з-під контролю: оголошено евакуацію та надзвичайний стан
Вогонь вже знищив понад 10 000 гектарів лісу та спалив 80 будинків. Лісові пожежі вже цього року знищили більше земель у Європі, ніж середньорічний показник за останні два десятиліття.
Францію та Іспанію охопили масштабні лісові пожежі. Через це Франція евакуює приблизно 63 тисячі людей, а Іспанія вперше в історії оголосила надзвичайний стан.
Про це пише Reuters.
На південному заході Франції влада наказала повністю евакуювати півострів Кап-Ферре — популярне туристичне місце на атлантичному узбережжі. Найбільша пожежа, що спалахнула поблизу Сомоса, уже знищила понад 12,5 тисячі гектарів лісу, понад 80 будинків.
Президент Еммануель Макрон написав у X, що ситуація залишається «надзвичайно напруженою», а особливо серйозні пожежі зафіксовано в Жиронді на південному заході Франції.
«Франція звернулася з проханням про задіювання механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Незабаром ми зможемо розраховувати на підкріплення у вигляді двох хорватських літаків Canadair, двох португальських літаків Air Tractor, а також двох важких вертольотів Black Hawk з Чехії та Словаччини», — заявив Макрон.
В Іспанії ситуація не менш критична -24 липня евакуювали понад 19 тисяч людей. До боротьби з вогнем залучили понад 2 тисячі рятувальників і 10 літаків, однак стримати поширення полумʼя поки не вдалося.
Нагадаємо, цього року лісові пожежі в Європі вже знищили більше земель, ніж середньорічний показник за останні два десятиліття. Від початку літа континент, що нагрівається найшвидше у світі, пережив три хвилі сильної спеки, що слідували майже безперервно одна за одною.