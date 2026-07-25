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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В Іспанії та Франції лісові пожежі вийшли з-під контролю: оголошено евакуацію та надзвичайний стан

Вогонь вже знищив понад 10 000 гектарів лісу та спалив 80 будинків. Лісові пожежі вже цього року знищили більше земель у Європі, ніж середньорічний показник за останні два десятиліття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Франції вирують масштабні лісові пожежі

У Франції вирують масштабні лісові пожежі / © Associated Press

Францію та Іспанію охопили масштабні лісові пожежі. Через це Франція евакуює приблизно 63 тисячі людей, а Іспанія вперше в історії оголосила надзвичайний стан.

Про це пише Reuters.

На південному заході Франції влада наказала повністю евакуювати півострів Кап-Ферре — популярне туристичне місце на атлантичному узбережжі. Найбільша пожежа, що спалахнула поблизу Сомоса, уже знищила понад 12,5 тисячі гектарів лісу, понад 80 будинків.

В Іспанії вирують масштабні лісові пожежі / © Associated Press

В Іспанії вирують масштабні лісові пожежі / © Associated Press

Президент Еммануель Макрон написав у X, що ситуація залишається «надзвичайно напруженою», а особливо серйозні пожежі зафіксовано в Жиронді на південному заході Франції.

«Франція звернулася з проханням про задіювання механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Незабаром ми зможемо розраховувати на підкріплення у вигляді двох хорватських літаків Canadair, двох португальських літаків Air Tractor, а також двох важких вертольотів Black Hawk з Чехії та Словаччини», — заявив Макрон.

В Іспанії ситуація не менш критична -24 липня евакуювали понад 19 тисяч людей. До боротьби з вогнем залучили понад 2 тисячі рятувальників і 10 літаків, однак стримати поширення полумʼя поки не вдалося.

Нагадаємо, цього року лісові пожежі в Європі вже знищили більше земель, ніж середньорічний показник за останні два десятиліття. Від початку літа континент, що нагрівається найшвидше у світі, пережив три хвилі сильної спеки, що слідували майже безперервно одна за одною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
341
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