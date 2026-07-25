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Зранку РФ атакує великий обласний центр: у місті лунають вибухи
Військові попереджали про реактивні безпілотники, що летіли на обласний центр.
У суботу зранку, 25 липня, у Миколаєві пролунало кілька вибухів. В обласному центрі о 07:49 було оголошено чергову повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи у Миколаєві, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Після оголошення тривоги Повітряні сили повідомили про загрозу реактивних БпЛА, які тримали курс на Миколаїв. Гучно у місті було близько 08:00.
Повторний вибух було чутно у місті вже за 15 хвилин. Перед цим військові попереджали про нову групу дронів, що летіли на місто.
«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія атакувала кілька АЗС у Полтавській області. Окрім того, дрони росіян атакували ще й будівлю пожежної частини. Минулося без травмованих.