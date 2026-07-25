Мати полеглого воїна просить ТЦК не надсилати повістки її синові, оскільки це завдає їй нестерпного болю / © ТСН

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У Запоріжжі мати загиблого на війні бійця Сергія Дьоміна, Ольга Миколаївна Дьоміна, розповіла у соцмережі, що протягом останнього часу на їм’я її сина, який свого часу добровільно пішов захищати Україну, прийшло дві повістки, що завдало їй великих душевних страждань.

Як розповіла Ольга Миколаївна в коментарі для ТСН.ua, після того, як прийшло сповіщення про другу повістку, вона навіть на мить почала плекати надію щодо того, що, можливо, сталася помилка і її син насправді живий.

Як виявилось, все набагато банальніше.

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«Перша повістка прийшла після того, як Сергій пропав без вісті. Була вимога з’явитися до ТЦК. Цього разу, після сповіщення про лист від ТЦК, я пішла на пошту. Там я розповіла, що Сергій є полеглим воїном, загинув у травні 2025 року, ось документи, я — його мама. Мені відповіли, що листа можуть віддати тільки особисто в руки Сергієві. Я кажу, що він лежить в могилі. Та повідомили, що листа відправлять відправнику — ТЦК. Я вважаю, що у цьому — провина ТЦК. Тим більше — другий раз. Я не можу передати, що я відчула. У мене затремтіли руки та ноги. На якусь мить я подумала, що, можливо, сталася помилка і насправді син живий… Не можна так знущатися над матерями….», — розповіла мати воїна.

Та додала, що вчора, 24 липня, одна з російських авіабомб влучила по кладовищу, де похований її син та інші герої.

У себе на сторінці в соцмережі вона серед іншого так звернулась до місцевого ТЦК: «У мого сина змінилася адреса. Шліть йому повістки на адресу — вул. Солідарності, 104. Алея Героів. Тепер там дім Серьожи. Приходьте. Зміг би син, знову пішов би захищати нас з вами».

За її словами, надсилання повісток мертвому сину — не єдинє, що її образило.

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«Коли я отримала речі сина, то виявила, що у військовому квитку було зазначено, що у нього тільки середня освіта. А насправді у нього вища освіта. Є і інші неточності», — каже жінка.

У Запорізькому обласному ТЦК в коментарі для ТСН.ua повідомили, що вже з’ясували обставини надсилання повісток на ім’я Сергія Дьоміна.

Протягом кількох годин з’ясувалось, що в реєстрі, яким керується ТЦК, з якихось причин на ім’я Сергія Дьоміна було дві облікові картки — основна та дублікат. Вся актуальна інформація вносилась до основної картки, а згідно дубліката Сергій Дьомін рахувався як військовозобов’язаний. Як повідомив у коментарі для ТСН.ua речник Запорізького обласного ТЦК Дмитро Гамаль, уповноважені особи всі неточності вже усунули, і згідно актуальної інформації Сергій Дьомін є загиблим воїном.

Своєю чергою, джерела ТСН.ua в силах оборони розповіли, що були випадки, коли повістка направлялась навіть чоловікові, який помер за певний час до повномасштабного вторгнення.

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