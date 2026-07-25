Трамп отримав шанс швидко закінчити війну: названо головний важіль тиску на Кремль

Путін та Дональд Трамп / © Getty Images

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Російські проблеми з пальним дають президенту США Дональду Трампу чудову можливість натиснути на Кремль і змусити його покінчити з війною.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Atlantic Council Джозеф Вебстер у колонці для The Hill.

За словами експерта, масштабні удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі вже призвели до гострого дефіциту бензину в Росії. Саме це, вважає він, відкриває Вашингтону можливість посилити економічний тиск на Москву.

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На думку Вебстера, США могли б одночасно підтримувати українські удари по паливній інфраструктурі РФ та обмежити імпорт бензину до Росії, що зрештою змусить Володимира Путіна погодитися на переговори.

«Санкції на імпорт бензину до Росії можуть призвести до миру в Україні — і в Ірані», — наголосив Вебстер.

Аналітик зазначає, що українська кампанія із застосуванням безпілотників суттєво змінила ситуацію. Якщо раніше більшість мешканців Москви та Санкт-Петербурга майже не відчували наслідків війни, то тепер дефіцит бензину безпосередньо впливає на життя росіян.

Автор публікації нагадує, що Москва вже заборонила експорт авіаційного пального, бензину та дизельного пального. Водночас на автозаправках у різних регіонах РФ утворюються багатогодинні черги, а подекуди навіть виникають бійки.

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Росія намагається компенсувати нестачу імпортом із дружніх країн. Зокрема, Білорусь збільшила постачання бензину, тоді як Казахстан через власний дефіцит обмежує експорт.

На думку Вебстера, ключову роль у розвитку ситуації може відіграти Індія. Він зазначає, що Росія вже звернулася до індійських нафтопереробних підприємств, зокрема до заводу Vadinar, співвласником якого є російська компанія «Роснєфть», із проханням постачати бензин.

Експерт вважає, що США мають використати дипломатичні та економічні інструменти, щоб переконати Нью-Делі відмовитися від таких поставок. Щодо інших потенційних експортерів, на його думку, Вашингтон має попередити про можливість запровадження фінансових санкцій.

«Президент Трамп має можливість швидко завершити до двох воєн і потенційно запобігти третій», — наголосив Вебстер.

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Автор також зазначає, що після завершення війни Україна могла б переорієнтувати свої виробничі потужності у сфері безпілотників на підтримку союзників Заходу. Зокрема українські дрони можуть стати важливим елементом стримування не лише Ірану, а й інших потенційних противників США, зокрема Китаю.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зрозумів позицію Києва щодо припинення вогню і прагнення до миру.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що не продає зброю Україні, та висловив упевненість, що президент Росії Володимир Путін так само не постачає зброю Ірану.

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