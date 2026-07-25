- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1516
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака БпЛА на Україну, обстріли російських міст: головні новини ночі 25 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 липня 2026 року:
Бєлгород накрила хвиля вибухів: з’явилися подробиці нічної атаки Читати далі –>
«Пекельні санкції» проти Росії зависли: у США не можуть домовитися Читати далі –>
У низці регіонів Росії вже почався колапс: економіст розкрив деталі Читати далі –>
У Кремлі зробили небезпечну ставку: стало відомо, скільки ще Путін готовий воювати Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: