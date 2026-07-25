Ціни на нафту злетіли до максимуму за два місяці: що відбувається

Нафта стрімко дорожчає / © Associated Press

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Світові ціни на нафту цього тижня досягли двомісячного максимуму. Окремі сорти вже наблизилися до позначки 110 доларів за барель на тлі перебоїв із постачанням, спричинених війнами в Ірані та Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Еталонний сорт Brent, який використовується для ціноутворення понад 60% світових поставок нафти, у четвер вперше від травня перевищив психологічну позначку у 100 доларів і зріс до 105,70 долара за барель. Водночас ціна північноморського сорту Forties, прив’язаного до Brent, піднялася до 108,77 долара за барель.

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Однією з головних причин подорожчання стали атаки єменських хуситів на танкери у Червоному морі. Через це частину поставок із Саудівської Аравії довелося перенаправляти навколо Африки. Додатковим фактором стало припинення дії попередніх домовленостей між США та Іраном, а також ускладнення експорту через Ормузьку протоку.

«Питання постачання знову вийшли на перший план», — зазначив нафтовий брокер PVM Тамаш Варга.

На ситуацію вплинуло й скорочення видобутку нафти в Казахстані. За даними Reuters, після ймовірних атак українських безпілотників було призупинено роботу термінала на Чорному морі, який забезпечує спільний із Росією експортний маршрут поблизу Новоросійська.

Унаслідок цього видобуток на найбільшому нафтовому родовищі Казахстану скоротився майже удвічі — приблизно до 406 тисяч барелів на добу.

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Також суттєво зросли ціни на близькосхідні сорти нафти. Зокрема, премія на нафту Murban з Абу-Дабі піднялася до 19,04 долара — найвищого рівня від 7 квітня. Причиною називають дефіцит легкої сірчистої нафти, що посилився через атаки на судна в Чорному морі.

Через погіршення безпекової ситуації кілька танкерів уже змінили маршрути в Червоному морі. Водночас Saudi Aramco запропонувала нафтопереробним компаніям додаткові обсяги сировини через єгипетський порт Сіді-Керір, хоча такий маршрут передбачає майже місячний обхід навколо Африки.

Раніше повідомлялося, що посилення ударів США та Ірану в регіоні Перської затоки, обмеження постачання через Ормузьку протоку тиснуть на котирування нафти.

Ми раніше інформували, що Росія почала консервувати нафтові свердловини через удари ЗСУ.

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