Танкер / © Associated Press

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Казахстан тимчасово припинив транспортування нафти до морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля російського Новоросійська після серії атак на танкери, що перевозили казахстанську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією видання, рішення пов’язане з тим, що судноплавні компанії не готові направляти танкери до термінала через ризики для безпеки. Через це КТК був змушений припинити приймання нафти з трубопроводу.

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Маршрут КТК забезпечує близько 80% експорту казахстанської нафти. Через нього транспортується понад 1 млн барелів нафти на добу, зокрема із родовищ Тенгіз, Кашаган і Карачаганак, які розробляють Chevron, ExxonMobil, Shell та інші міжнародні компанії.

Атаки на танкери — що відомо

Серія атак на танкери біля термінала розпочалася кілька днів тому. Казахстан засудив удари по цивільних суднах, заявивши, що вони загрожують економічним інтересам країни та міжнародній енергетичній безпеці.

Після атак на танкери, які перевозили казахстанську нафту через Чорне море, Астана заявила про можливість міжнародних позовів проти України. У МЗС Казахстану наголосили, що удари по цивільних суднах загрожують економічним інтересам країни, а також повідомили про оцінку завданих збитків.

Тим часом від початку року в Казахстані спіймали 255 водіїв, які намагалися вивезти пальне в незаконних додаткових баках. Щоб зупинити контрабанду, на кордоні розгорнули 59 поліцейських постів для перевірки авто.

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