ЗСУ «вибили» ще два стратегічні мости біля Криму та нові танкери РФ: Генштаб вразив цифрами

Ураження танкера / © скриншот з відео

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У ніч проти 16 липня українські військові завдали ударів по низці важливих військових і воєнно-економічних об’єктів ворога. Серед уражених цілей — танкери, буксири, нафтобаза, мости та склад засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в Чорному та Азовському морях було уражено шість танкерів і два буксири. У Генштабі наголосили, що ці судна Росія використовує для перевезення нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення пального в інтересах збройних сил РФ.

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Також під удар потрапила нафтобаза «Шахтарськ», розташована в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області.

Окрім цього, українські захисники уразили автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст «Сиваш» біля Чонгара в тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генштабу, російська армія використовує ці об’єкти для забезпечення військової логістики.

Ще однією ціллю став склад засобів радіоелектронної боротьби противника поблизу Новодар’ївки Луганської області.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, через тотальний розгром військових кораблів окупанти впали в істерику та пішли на небачені кроки, залучивши дефіцитний центр БпЛА «Рубикон» та сили ППО для фізичної охорони нафтових танкерів.

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