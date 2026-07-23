Наречена перешила мамину весільну сукню з 1990-х на розкішне міні з бісерним чокером / © Credits

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Одного разу наречена Кетрін Шорт приміряла весільну сукню своєї мами, у якій та виходила заміж 1991 року, просто заради цікавості. Це сталося напередодні власного весілля Кетрін і вона й гадки не мала, що захоче вдягнути цю вінтажну сукню, але щойно вона її приміряла, то одразу уявила, якою вона може стати.

Під час свята наречена планувала одягнути другу сукню і їй завжди подобалася ідея мати індивідуальний весільний образ, який би був абсолютно унікальним саме для неї, тому сукня мами здалася їй чудовою ідеєю.

«Завдяки розкішній вишивці бісером, ефектному коміру та драматичній відкритій спині я зрозуміла, що цю сукню можна перетворити на щось сучасне, що відображатиме мене, але водночас вшанує мою маму», — розповіла Кетрін виданню PEOPLE. «Це був ідеальний спосіб створити неповторний образ для вечірньої частини весілля та мати частинку мами поруч у такий важливий день, особливо зважаючи на те, що я її єдина донька».

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На початку січня наречена почала працювати над оновленням сукні разом із дизайнером Браяном Томпсоном. Процес перешиття тривав близько двох із половиною місяців.

«Оригінальна сукня була довгою, з довгими рукавами та високим коміром. Разом ми перетворили її на сучасну мінісукню з тонкими бретелями та чокером у комплекті, — пояснює Кетрін. — Один із моїх улюблених елементів — те, що чокер був створений з оригінального коміра маминої сукні».

«Ми зберегли основну частину сукні та всю неймовірну вишивку бісером — це було моєю найулюбленішою деталлю. Хоча силует змінився кардинально, серце цієї сукні залишилося незмінним. Ми також додали непомітні конструктивні елементи, щоб зберегти красивий дизайн із відкритою спиною».

Кетрін і 29-річний Кайл одружилися 30 травня в американському місті Далласі. На святкуванні було майже 200 гостей, але найбільше новим образом нареченої була вражена саме 59-річна мама нареченої.

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«Мама була зворушена тим, що я захотіла зробити її весільну сукню частиною мого свята. Це мало велике значення для нас обох, — ділиться Кетрін. — Вона була щаслива побачити, як її сукня отримала нове життя більш ніж через три десятиліття. А мені було неймовірно приємно бачити її реакцію, коли того вечора я перевдягнулася в неї. Вона була в захваті від фінального результату!»

Данко брала участь у всьому процесі перешивання та навіть давала свої поради. За словами Кетрін, «це те, що назавжди залишиться нашим спільним спогадом».

На власному весіллі Кетрін почувалася в оновленій сукні «неймовірно». Вона зазначає, що перевдягнутися у щось легше й комфортніше було саме тим, що потрібно, щоб танцювати всю ніч. До того ж цей образ мав для неї глибоке особисте значення.

«Це була справді культова зміна образу, — каже вона PEOPLE. — Я була просто закохана у вишивку бісером і чокер. Мені подобалося, що сукня одночасно мала розкішний вигляд й викликала теплі, сентиментальні почуття».

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