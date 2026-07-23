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Бельгійська принцеса Дельфіна пояснила, чому одягла таку коротку сукню на святкування Національного дня
Принцеса Дельфіна Бельгійська була присутня на військовому та цивільному параді на честь Національного дня Бельгії у Брюсселі з рештою членів королівської родини.
58-річна Дельфіна приєдналася до решти членів бельгійської королівської родини на параді на честь свята 21 липня, де викликала фурор у сміливому рожевому вбранні.
Її сукня складалася з мініспідниці та ефектного V-подібного вирізу з об'ємними рукавами, у поєднанні з туфлями на платформі та білими рукавичками до ліктя з деталями у вигляді сердець. Доповнила вона її білими туфлями на високих підборах.
Однак не всі шанувальники королівської родини оцінили таке вбрання принцеси. Після критики в інтернеті принцеса Дельфіна відповіла бельгійському виданню HLN, заявивши: «Рожевий — це мій колір. Він випромінює радість, задоволення та світло. Він святковий — повна протилежність до чорного кольору», — додала вона.
Захищаючи довжину спідниці, яка контрастувала з довгими та середньою довжиною вбраннями, які носили інші королівські особи на заході, Дельфіна додала: «Вона ще недостатньо коротка. Зараз саме час її носити. За кілька років це може стати неможливим, коли все почне обвисати».
Проте вона спростувала звинувачення у спробі «перетягнути» на себе увагу публіки, пише People.
«Моя мета в жодному разі не полягає в тому, щоб привернути всю увагу до себе або перехопити її в когось іншого. До того ж кожен привертає увагу по-своєму», — сказала вона.
«У короля Філіпа, наприклад, четверо прекрасних дітей», — сказала вона про свого зведеного брата та його дітей, які всі були присутні на урочистостях з нагоди Національного дня. "Вони виділяються, тому що вони воістину приголомшливі".
Принцеса Дельфіна, яка відвідала захід разом зі своїм чоловіком, американським бізнесменом Джеймсом О'Гарою, часто заявляла про себе своїм вибором одягу, віддаючи перевагу сміливим візерункам, яскравим кольорам і навіть незвичайним аксесуарам.