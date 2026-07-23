Бельгійська принцеса Дельфіна пояснила, чому одягла таку коротку сукню на святкування Національного дня

Принцеса Дельфіна Бельгійська / © Getty Images

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58-річна Дельфіна приєдналася до решти членів бельгійської королівської родини на параді на честь свята 21 липня, де викликала фурор у сміливому рожевому вбранні.

Її сукня складалася з мініспідниці та ефектного V-подібного вирізу з об'ємними рукавами, у поєднанні з туфлями на платформі та білими рукавичками до ліктя з деталями у вигляді сердець. Доповнила вона її білими туфлями на високих підборах.

Принцеса Дельфіна Бельгійська / © Getty Images

Однак не всі шанувальники королівської родини оцінили таке вбрання принцеси. Після критики в інтернеті принцеса Дельфіна відповіла бельгійському виданню HLN, заявивши: «Рожевий — це мій колір. Він випромінює радість, задоволення та світло. Він святковий — повна протилежність до чорного кольору», — додала вона.

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Захищаючи довжину спідниці, яка контрастувала з довгими та середньою довжиною вбраннями, які носили інші королівські особи на заході, Дельфіна додала: «Вона ще недостатньо коротка. Зараз саме час її носити. За кілька років це може стати неможливим, коли все почне обвисати».

Проте вона спростувала звинувачення у спробі «перетягнути» на себе увагу публіки, пише People.

Принцеса Дельфіна Бельгійська / © Getty Images

«Моя мета в жодному разі не полягає в тому, щоб привернути всю увагу до себе або перехопити її в когось іншого. До того ж кожен привертає увагу по-своєму», — сказала вона.

«У короля Філіпа, наприклад, четверо прекрасних дітей», — сказала вона про свого зведеного брата та його дітей, які всі були присутні на урочистостях з нагоди Національного дня. "Вони виділяються, тому що вони воістину приголомшливі".

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Король Філіп та королева Матильда з дітьми / © Getty Images

Принцеса Дельфіна, яка відвідала захід разом зі своїм чоловіком, американським бізнесменом Джеймсом О'Гарою, часто заявляла про себе своїм вибором одягу, віддаючи перевагу сміливим візерункам, яскравим кольорам і навіть незвичайним аксесуарам.

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