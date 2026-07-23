58-летняя бельгийская принцесса объяснила, почему надела экстремальное мини на празднование Национального дня

Принцесса Дельфина Бельгийская / © Getty Images

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58-летняя Дельфина присоединилась к остальным членам бельгийской королевской семьи на параде в честь праздника 21 июля, где произвела фурор в смелом розовом наряде.

Ее платье состояло из мини-юбки и эффектного V-образного выреза с объемными рукавами, в сочетании с туфлями на платформе и белыми перчатками до локтя с деталями в виде сердечек. Дополнила она ее белыми туфлями на высоких каблуках.

Принцесса Дельфина Бельгийская / © Getty Images

Однако не все почитатели королевской семьи оценили такой наряд принцессы. После критики в интернете принцесса Дельфина ответила бельгийскому изданию HLN, заявив: «Розовый — это просто мой цвет. Он излучает радость, удовольствие и свет. Он праздничный — полная противоположность черному цвету», — добавила она.

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Защищая длину юбки, которая контрастировала с длинными и средней длины нарядами, которые носили другие королевские особы на мероприятии, Дельфина добавила: «Она еще недостаточно короткая. Сейчас самое время ее носить. Через несколько лет это может стать невозможным, когда все начнет обвисать».

Однако она опровергла обвинения в попытке «перетянуть» на себя внимание публики, пишет People.

Принцесса Дельфина Бельгийская / © Getty Images

«Моя цель ни в коем случае не состоит в том, чтобы привлечь все внимание к себе или перехватить его у кого-то другого. К тому же, каждый привлекает внимание по-своему», — сказала она.

«У короля Филиппа, например, четверо прекрасных детей», — сказала она о своем сводном брате и его детях, которые все присутствовали на торжествах по случаю Национального дня. «Они выделяются, потому что они поистине потрясающие».

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Король Филипп и королева Матильда с детьми / © Getty Images

Принцесса Дельфина, которая посетила мероприятие вместе со своим мужем, американским бизнесменом Джеймсом О'Харой, часто заявляла о себе своим выбором одежды, отдавая предпочтение смелым узорам, ярким цветам и даже необычным аксессуарам.

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