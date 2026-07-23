- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 2 мин
58-летняя бельгийская принцесса объяснила, почему надела экстремальное мини на празднование Национального дня
Принцесса Дельфина Бельгийская присутствовала на военном и гражданском параде в честь Национального дня Бельгии в Брюсселе с остальными членами королевской семьи.
58-летняя Дельфина присоединилась к остальным членам бельгийской королевской семьи на параде в честь праздника 21 июля, где произвела фурор в смелом розовом наряде.
Ее платье состояло из мини-юбки и эффектного V-образного выреза с объемными рукавами, в сочетании с туфлями на платформе и белыми перчатками до локтя с деталями в виде сердечек. Дополнила она ее белыми туфлями на высоких каблуках.
Однако не все почитатели королевской семьи оценили такой наряд принцессы. После критики в интернете принцесса Дельфина ответила бельгийскому изданию HLN, заявив: «Розовый — это просто мой цвет. Он излучает радость, удовольствие и свет. Он праздничный — полная противоположность черному цвету», — добавила она.
Защищая длину юбки, которая контрастировала с длинными и средней длины нарядами, которые носили другие королевские особы на мероприятии, Дельфина добавила: «Она еще недостаточно короткая. Сейчас самое время ее носить. Через несколько лет это может стать невозможным, когда все начнет обвисать».
Однако она опровергла обвинения в попытке «перетянуть» на себя внимание публики, пишет People.
«Моя цель ни в коем случае не состоит в том, чтобы привлечь все внимание к себе или перехватить его у кого-то другого. К тому же, каждый привлекает внимание по-своему», — сказала она.
«У короля Филиппа, например, четверо прекрасных детей», — сказала она о своем сводном брате и его детях, которые все присутствовали на торжествах по случаю Национального дня. «Они выделяются, потому что они поистине потрясающие».
Принцесса Дельфина, которая посетила мероприятие вместе со своим мужем, американским бизнесменом Джеймсом О'Харой, часто заявляла о себе своим выбором одежды, отдавая предпочтение смелым узорам, ярким цветам и даже необычным аксессуарам.