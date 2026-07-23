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Морковный рулет без муки: рецепт легкой альтернативы сэндвичам
Рулеты уже давно перестали быть исключительно десертами. Сегодня всё большую популярность приобретают овощные варианты, которые могут стать лёгким ужином, сытным обедом или даже эффектной закуской для праздничного стола.
Если хочется приготовить что-то необычное, сытное и в то же время простое, обратите внимание на рецепт от фудблогерши Eugenie Derousseau. Основа этого рулета готовится не из теста, а из моркови, картофеля, яиц и моцареллы. А начинку можно каждый раз менять и создавать новые вкусы.
Ингредиенты
Для овощной основы
средняя морковь — 4 шт.
картофель — 2 шт.
соль
чёрный перец
лук-шалот (или мелко нарезанный зеленый лук)
яйца — 2 шт.
натертая моцарелла — 2 горсти
Для начинки
крем-сыр
листья салата
свежие овощи
курица
любимый соус
Приготовление
Морковь и картофель очищают и натирают на терке. Если овощи дали много сока, массу нужно хорошо отжать через чистое кухонное полотенце или марлю, чтобы избавиться от лишней влаги.
После этого к овощам добавляют яйца, соль, черный перец, шнит-лук и натертую моцареллу.
Всё тщательно перемешивают до однородной массы.
Готовую смесь равномерно распределяют на противне, застеленном пергаментом, и формируют прямоугольный пласт.
Выпекают в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут, пока основа не станет золотистой и не будет хорошо держать форму.
После выпечки овощной корж нужно полностью остудить.
Только тогда его осторожно отделяют от пергамента.
Далее остаётся самое интересное — выложить начинку. Автор рецепта сочетает крем-сыр, листья салата, свежие овощи, курицу и соус, после чего аккуратно сворачивает всё в плотный рулет.
Перед подачей рулет можно нарезать порционными кусочками.
Главное преимущество этого рулета — универсальность. Его легко адаптировать к любому сезону и вкусовым предпочтениям.
Это отличный вариант для семейного ужина, обеда на вынос или красивой закуски, которая выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.