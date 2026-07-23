Морковный рулет без муки: рецепт легкой альтернативы сэндвичам

Морковный рулет instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

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Если хочется приготовить что-то необычное, сытное и в то же время простое, обратите внимание на рецепт от фудблогерши Eugenie Derousseau. Основа этого рулета готовится не из теста, а из моркови, картофеля, яиц и моцареллы. А начинку можно каждый раз менять и создавать новые вкусы.

Морковный рулет instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Ингредиенты

Для овощной основы

средняя морковь — 4 шт.

картофель — 2 шт.

соль

чёрный перец

лук-шалот (или мелко нарезанный зеленый лук)

яйца — 2 шт.

натертая моцарелла — 2 горсти

Для начинки

крем-сыр

листья салата

свежие овощи

курица

любимый соус

Морковный рулет instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Приготовление

Морковь и картофель очищают и натирают на терке. Если овощи дали много сока, массу нужно хорошо отжать через чистое кухонное полотенце или марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. После этого к овощам добавляют яйца, соль, черный перец, шнит-лук и натертую моцареллу. Всё тщательно перемешивают до однородной массы. Готовую смесь равномерно распределяют на противне, застеленном пергаментом, и формируют прямоугольный пласт. Выпекают в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут, пока основа не станет золотистой и не будет хорошо держать форму. После выпечки овощной корж нужно полностью остудить. Только тогда его осторожно отделяют от пергамента. Далее остаётся самое интересное — выложить начинку. Автор рецепта сочетает крем-сыр, листья салата, свежие овощи, курицу и соус, после чего аккуратно сворачивает всё в плотный рулет. Перед подачей рулет можно нарезать порционными кусочками.

Главное преимущество этого рулета — универсальность. Его легко адаптировать к любому сезону и вкусовым предпочтениям.

Это отличный вариант для семейного ужина, обеда на вынос или красивой закуски, которая выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

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