Лавров потребовал прекратить продажу оружия Украине: Рубио ответил, пойдет ли Вашингтон на уступки

Марк Рубио / © Associated Press

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Марко Рубио заявил, что политика США по продаже оружия Украине не изменилась, комментируя уведомление о соответствующем требовании со стороны главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В ходе пресс-конференции Рубио спросили о позиции, которую российская сторона могла передать на его встрече с Лавровым, в частности, о требовании прекратить поставки американского оружия Украине.

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Рубио подчеркнул, что никаких изменений в политике Вашингтона не произошло.

В то же время он заявил, что США стремятся к заключению мирного соглашения и готовы играть положительную роль в завершении войны.

«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война кончилась. Мы готовы сыграть любую положительную роль, чтобы положить конец войне, но для этого нужно соглашение, которое будет устраивать и Россию, и Украину», — сказал Рубио.

По его словам, достичь такого результата невозможно во время одной встречи или пресс-конференции, поскольку это потребует длительной работы.

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Рубио также отметил, что предыдущие попытки США содействовать завершению войны не принесли результатов. Однако Вашингтон готов вернуться в этот процесс, если обстоятельства изменятся.

Он добавил, что президент США стремится к прекращению боевых действий и гибели людей, а также возвращению украинцев в свою страну и ее восстановление.

«Он считает эту войну бессмысленной. Если мы сможем сыграть роль в ее завершении, то используем для этого силу и влияние Соединенных Штатов», – заявил Рубио.

Встреча Рубио и Лаврова

Напомним, Лавров и Рубио встретились в столице Филиппин. Встреча продолжалась 35 минут. В Вашингтоне также подтвердили намерение американской стороны обсудить украинскую тематику во время переговоров с российским министром.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз озвучил кремлевские требования для окончания войны в Украине. В частности, цинические заявления были о переговорах и поставках оружия Украине.

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