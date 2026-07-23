Лавров вимагав припинити продаж зброї Україні: Рубіо відповів, чи піде Вашингтон на поступки

Марко Рубіо / © Associated Press

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Марко Рубіо заявив, що політика США щодо продажу зброї Україні не змінилася, коментуючи повідомлення про відповідну вимогу з боку глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Під час пресконференції Рубіо запитали про позицію, яку російська сторона могла передати на його зустрічі з Лавровим, зокрема про вимогу припинити постачання американської зброї Україні.

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Рубіо наголосив, що жодних змін у політиці Вашингтона не відбулося.

Водночас він заявив, що США прагнуть укладення мирної угоди та готові відіграти позитивну роль у завершенні війни.

«Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відіграти будь-яку позитивну роль, щоб покласти край війні, але для цього потрібна угода, яка влаштовуватиме і Росію, і Україну», — сказав Рубіо.

За його словами, досягти такого результату неможливо під час однієї зустрічі чи пресконференції, оскільки це потребуватиме тривалої роботи.

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Рубіо також зазначив, що попередні спроби США сприяти завершенню війни не дали результатів. Однак Вашингтон готовий повернутися до цього процесу, якщо обставини зміняться.

Він додав, що президент США прагне припинення бойових дій і загибелі людей, а також повернення українців до своєї країни та її відбудови.

«Він вважає цю війну безглуздою. Якщо ми зможемо відіграти роль у її завершенні, то використаємо для цього силу та вплив Сполучених Штатів», — заявив Рубіо.

Зустріч Рубіо та Лаврова

Нагадаємо, Лавров і Рубіо зустрілися у столиці Філіппін. Зустріч тривала 35 хвилин. Зокрема, у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.

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Очільник МЗС РФ Сергій Лавров вкотре озвучив кремлівські вимоги для закінчення війни в Україні. Зокрема, цинічні заяви були щодо переговорів і постачання зброї Україні.

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