Кремлівські пропагандисти божеволіють: цивільних закликають долучатися до загонів ППО

Росіян закликають долучатися до цивільних загонів ППО / © Associated Press

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У російському інформаційному просторі наростають панічні настрої на тлі системних атак українських дронів. Через перенесення бойових дій безпосередньо на територію РФ місцеве населення починає усвідомлювати реальні масштаби війни. На цьому тлі російська пропаганда висуває нові божевільні ідеї.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук для «24 Каналу».

Росіяни панікують: пропаганда закликає створювати загони ППО з цивільних

Російська пропаганда набирає обертів та закликає громадян створювати загони протиповітряної оборони з цивільних людей. До загонів ППО, зокрема, пропонують залучати жінок і молодь.

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Для того, аби переконати росіян у доцільності таких ідей, їм проводять аналогії з Другою світовою війною.

Така активність в російському інфопросторі свідчить про підготовку населення до чергової хвилі мобілізації. Для цього Кремль повертається до риторики про «протистояння з НАТО та США», і намагається сформувати образ зовнішньої загрози.

«Класичні прийоми агітації сьогодні діють все-таки менше. Згадаймо перші роки війни — ми бачили й контрактників, і загони добровольців, йшло багато росіян, бо думали, що візьмуть „Київ за 3 дні“. А нині йдеться лише про регулярне військо і мовчання щодо добровольців, а контрактників набирати стає дедалі важче», — констатував Братчук.

За словами речника УДА, основними мотивами для підписання контрактів із міноборони РФ залишаються фінансові труднощі, зокрема борги, кредити та штрафи.

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Значну частину охочих підписати контракт та отримати суттєву виплату становлять маргіналізовані верстви населення, люди з залежностями та ув’язнені.

Водночас юридична база для масштабного призову в Росії вже повністю готова.

«Правова основа для повної мобілізації в Росії створена. Ніхто нікого не буде питати, хочуть вони, чи ні, підуть до мобільної вогневої групи ППО, чи поїдуть на фронт після невеличкої підготовки, якщо вона взагалі буде», — сказав Братчук.

Скабєєва публічно захопилася ударами ЗСУ

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва в етері російського телебачення емоційно відреагувала на повідомлення про удари українських безпілотників по території РФ.

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Під час обговорення атак вона звернула увагу на відстань до російських міст, які опинилися під ударом, зокрема Сизрані та Чебоксар. Пропагандистка висловила здивування тим, що ЗСУ завдають ударів на відстані 1600 кілометрів від лінії фронту, назвавши це «безумством» та «просто неймовірним».

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