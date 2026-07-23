У боротьбі за польські МіГ-29 в України з’явився несподіваний конкурент: подробиці

Міг-29 / © Вікіпедія

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Україна може отримати конкурента у переговорах щодо польських винищувачів МіГ-29. У Варшаві підтвердили, що один із союзників по НАТО звернувся із запитом на радянські літаки, які досі перебувають на озброєнні Польщі. Водночас польська сторона запевняє, що переговори з Києвом залишаються першочерговими.

Про це пише Defence-Express.

Як повідомив в ефірі Radio ZET заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, Варшава отримала пропозицію від однієї з країн-членів НАТО щодо передачі польських МіГ-29.

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«Ми отримали пропозицію від одного з наших союзників по НАТО», — сказав Залевський.

Водночас він наголосив, що наразі пріоритетом для польської сторони залишаються переговори з Україною.

Посадовець не став уточнювати, яка саме країна звернулася із запитом. Попри пряме запитання журналіста щодо Болгарії, він відмовився називати потенційного отримувача літаків.

Що сказали про переговори з Україною

Під час інтерв’ю Залевський також спростував інформацію про нібито вимогу Польщі отримати українські дронові технології в обмін на винищувачі.

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«Це якась вигадка», — заявив він.

За словами польського чиновника, компанії з Польщі вже беруть участь у розвитку українських безпілотних технологій.

«Немає проблем із доступом до українських технологій, але тривають дискусії, в який спосіб МіГи можуть бути передані Україні», — додав Залевський.

Тема передавання польських МіГ-29 Україні залишається актуальною вже тривалий час.

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Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава не готова передати літаки через невирішені питання між сторонами.

Згодом стало відомо, що Україна та Польща поновили переговори. Одним із головних питань став технічний стан винищувачів, який українські фахівці, за інформацією профільних медіа, оцінили як незадовільний.

Попри критичний технічний стан літаків, можливість їх модернізації все ще розглядається. За наявною інформацією, Польща готова провести відповідні роботи, однак лише за умови, що буде знайдено фінансування.

Таким чином, майбутнє польських МіГ-29 поки що залишається відкритим. Варшава підтверджує, що інтерес до літаків виявляють й інші країни НАТО, але наголошує: переговори з Україною тривають і залишаються для неї пріоритетними.

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Передавання МіГів Україні — останні новини

Нагадаємо, одна з країн НАТО звернулася до Польщі з проханням передати їй винищувачі МіГ-29, які Варшава планує віддати Україні. Польща не змінює своїх планів щодо передачі літаків. Наразі лише Польща та Болгарія в Альянсі експлуатують МіГ-29. Болгарія поступово замінює їх на F-16 і не може швидко передати свої літаки Україні через брак запасних частин.

До слова, Болгарія може стати альтернативним отримувачем польських винищувачів МіГ-29, якщо Польща та Україна не досягнуть домовленостей щодо умов їх передачі. Ексміністр оборони Польщі Януш Онишкевич зазначив, що літаки вичерпують ресурс і їх відновлення вимагає великих витрат. Якщо Україна не готова взяти їх у поточному стані з обміном на дронові технології, Польща може передати їх Болгарії.

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