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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Софія Вергара у сукні з ефектним декольте насолоджується відпочинком у Греції

Як і багато інших селебриті, акторка зараз перебуває у відпустці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Софія Вергара

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

53-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара проводить літню відпустку у Греції. Зірка серіалу «Американська сімейка» опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з вечері в ресторані. Судячи з фото, вона весело провела там час.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

На відпочинку їй компанію складають друзі та син — 34-річний Маноло.

Маноло — син Софії Вергари / © Instagram Софії Вергари

Маноло — син Софії Вергари / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

На фото Софія позує в обтислій червоній сукні з ефектним декольте, яку вона доповнила золотими аксесуарами та сонцезахисними окулярами.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Шанувальники не залишили цю публікацію без уваги, засипавши акторку компліментами. Багато хто відзначив, що Вергара має розкішний вигляд і, як і раніше, залишається однією з найефектніших зірок Голлівуду.

Нагадаємо, що раніше Софія Вергара в леопардових лосінах продемонструвала своє тренування на сідниці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
184
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