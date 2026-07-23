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- Шоу-бізнес
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Софія Вергара у сукні з ефектним декольте насолоджується відпочинком у Греції
Як і багато інших селебриті, акторка зараз перебуває у відпустці.
53-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара проводить літню відпустку у Греції. Зірка серіалу «Американська сімейка» опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з вечері в ресторані. Судячи з фото, вона весело провела там час.
На відпочинку їй компанію складають друзі та син — 34-річний Маноло.
На фото Софія позує в обтислій червоній сукні з ефектним декольте, яку вона доповнила золотими аксесуарами та сонцезахисними окулярами.
Шанувальники не залишили цю публікацію без уваги, засипавши акторку компліментами. Багато хто відзначив, що Вергара має розкішний вигляд і, як і раніше, залишається однією з найефектніших зірок Голлівуду.
Нагадаємо, що раніше Софія Вергара в леопардових лосінах продемонструвала своє тренування на сідниці.