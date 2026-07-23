Софія Вергара у сукні з ефектним декольте насолоджується відпочинком у Греції

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

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53-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара проводить літню відпустку у Греції. Зірка серіалу «Американська сімейка» опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з вечері в ресторані. Судячи з фото, вона весело провела там час.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

На відпочинку їй компанію складають друзі та син — 34-річний Маноло.

Маноло — син Софії Вергари / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

На фото Софія позує в обтислій червоній сукні з ефектним декольте, яку вона доповнила золотими аксесуарами та сонцезахисними окулярами.

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Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Шанувальники не залишили цю публікацію без уваги, засипавши акторку компліментами. Багато хто відзначив, що Вергара має розкішний вигляд і, як і раніше, залишається однією з найефектніших зірок Голлівуду.

Нагадаємо, що раніше Софія Вергара в леопардових лосінах продемонструвала своє тренування на сідниці.

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