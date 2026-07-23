Чи справді смартфон нас прослуховує: експерти розкрили правду про таргетовану рекламу

«Ви щойно це обговорили, а воно вже в стрічці»: як смартфони «читають думки» / © pexels.com

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Майже кожен потрапляв у таку ситуацію: варто лише усно обговорити з другом нову кавоварку, майбутній відпочинок чи конкретну бренд-марку, як вже за годину соціальні мережі починають активно показувати відповідну рекламу. У багатьох виникає стійке відчуття, що ґаджет таємно записує всі наші розмови.

Експерти з кібербезпеки у матеріалі Euronews розібралися, чи є це міфом, та як захистити свою приватність.

Як наш телефон знає, як пропонувати нам у Facebook, наприклад, зображення чи веб-сайти, пов’язані з тим, що ми щойно обговорювали? Це одне з питань, яке все більше людей ставлять собі в останні місяці і навіть роки.

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Дійсно, перше враження таке, що наші смартфони «мають вуха», але існує досить чітка межа між тим, щоб «слухати» нас, і збирати дані, до яких ми дозволили доступ. Експерти пояснюють, як саме це працює.

Налаштування вашого телефону можуть обмежувати доступ до різних персональних даних.

«Наші мобільні телефони нас не слухають. Якби вони слухали, акумулятор миттєво розрядився б, бо вони споживають ресурси, а також дані, необхідні для цього. Натомість телефони збирають те, що ми шукаємо в Google, на YouTube, що ми купуємо онлайн, місця, куди ми ходимо, веб-сайти, які відвідуємо, і створюють для нас своєрідний профіль. Так само, як у нас є профіль у Facebook, у нас також є профіль онлайн-покупця», — каже Лауренціу Матаке, продюсер NewsIT:

Ви шукали на своєму мобільному телефоні, у Facebook, і автоматично побачите запропоновані оголошення, пов’язані з тим, що ви придбали. Ви шукали відпустку? За 10 хвилин ви побачите безліч варіантів проживання, авіаквитків тощо.

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За словами експертів, ви можете періодично скидати свій рекламний ідентифікатор. Оскільки ми приймаємо певні умови та положення під час реєстрації на платформах.

«Ми перевіряємо дозволи, які надаємо програмам. Не всім програмам потрібен доступ до місцезнаходження, пошуку, списку контактів та мікрофона. Але нас абсолютно ніхто не записує. І ми можемо відмовитися від відстеження. Наприклад, у випадку з Facebook ви не зможете користуватися цим додатком, але це ваш вибір, чи надавати доступ до цих дозволів. Є спеціальний розділ щодо дозволів додатків. Ви заходите в додаток і бачите, які дозволи має додаток. Тут друг ChatGPT нас і лякає, і допомагає нам», — додає Лауренціу Матаке.

Нагадаємо, у травні 2026 року Федеральна торгова комісія (FTC), незалежне агентство уряду Сполучених Штатів, зобов’язала Cox Media Group та дві інші компанії виплатити майже 1 мільйон доларів за нібито введення клієнтів в оману щодо її маркетингової служби на основі штучного інтелекту під назвою «Активне прослуховування».

Федеральна торгова комісія (FTC) заявила тоді, що ці компанії неправдиво стверджували, що сервіс може персоналізувати рекламу на основі розмов на смарт-пристроях споживачів, і що вони дали на це свою згоду.

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Раніше ми писали, скільки часу телефон можна тримати на заряджанні після 100% без шкоди для батареї.

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