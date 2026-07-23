Оборонне підприємство, яке розпиляли на металобрухт / © Офіс Генерального прокурора

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Колишній керівник державного оборонного підприємства організував схему демонтажу та розпродажу заводу на металобрухт. Отримані кошти посадовець витратив на купівлю елітних автомобілів під час війни.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Прокурори Офісу генпрокурора повідомили про нові підозри колишньому в. о. генерального директора держпідприємства оборонної галузі та трьом його підлеглим.

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Розпилювання оборонного підприємства на метал

Як встановило слідство, керівник колишнього оборонного підприємства, яке перебувало на етапі приватизації, замість належного управління його майном разом із працівниками організував схему фактичного знищення активів. Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт.

Правоохоронці зафіксували телефонні розмови, під час яких учасники схеми узгоджували приїзд покупців, підготовку металу та його транспортування до пункту приймання. Унаслідок таких дій держпідприємству завдали збитків на мільйони гривень.

Однак цей епізод не єдиний. Раніше екскерівнику та головному інженеру цього підприємства вже оголосили підозру в одержанні хабаря за передавання в користування складів держпідприємства без укладення договорів оренди.

Елітний автопарк екскерівника оборонного підприємства і нова підозра

Крім того, під час повномасштабної війни підозрюваний фактично став власником колекції елітних автомобілів, серед яких BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago.

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За версією слідства, дорогі машини реєстрували на родичів та пов’язаних із підозрюваним осіб. Водночас фактично він сам володів ними та користувався, не зазначаючи транспортні засоби у своїх деклараціях. Тепер експосадовцю повідомили нову підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Одним із найпоказовіших епізодів стала купівля 2024 року Audi RS7. Автомобіль придбали за 4 млн грн, однак того ж дня оформили на матір підозрюваного, вказавши в іншому договорі його вартість на рівні лише 100 тис. грн. Таким чином, за один день зазначена в документах ціна авто зменшилася у 40 разів.

Через шість місяців Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн. Водночас у декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не був зазначений.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік — майже 13 млн грн.

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Досудове розслідування завершено. Підозрюваним надали доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Дата публікації 11:23, 23.07.26 Кількість переглядів 9 Розбирали оборонне підприємство на брухт: експосадовці отримали підозри

До слова, родичі начальника Управління СБУ в Закарпатській області Сергія Кононенка під час повномасштабної війни придбали під Києвом нерухомість приблизно на 2 млн дол. За даними розслідування hromadske, його мати, сестра, тесть, теща та інші близькі люди володіють 23 таунхаусами в котеджних містечках на Київщині та комерційними об’єктами в Борисполі.

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