Харчування військових / Фото ілюстративне

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Начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗСУ засудили до 10 років позбавлення волі за розкрадання продуктів, призначених для харчування військових.

Про це передає Офіс генпрокурора.

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали в бухгалтерських документах. Надлишки — м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію — забирали та продавали цивільним.

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Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на своєму авто.

Від червня 2024-го до січня 2025 року правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять близько пів мільйона грн.

У січні 2025-го посадовця викрили та затримали. Його визнали винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану.

Зловмисникові призначено покарання — 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання «майор». Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.

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Про яку саме військову частину йдеться, правоохоронці не уточнюють. Але оскільки обвинувачення висували прокурори Деснянської спеціалізованої прокуратури, а досудове розслідування здійснювало ГУНП в Чернігівській області, можна припустити, що йдеться про відомий навчальний центр «Десна».

© Офіс Генерального прокурора

Раніше у Третій штурмовій розповіли про скандал з розкраданням продуктів у військовій частині, відомій як «Десна». Судячи з контексту, йдеться саме про описану вище справу.

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