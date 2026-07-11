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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

М’ясо, ковбаса та інші харчі: майор розкрадав продукти для військових — його суворо покарали

Майор отримав 10 років за розкрадання їжі для бійців ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Харчування військових. Фото ілюстративне

Харчування військових / Фото ілюстративне

Начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗСУ засудили до 10 років позбавлення волі за розкрадання продуктів, призначених для харчування військових.

Про це передає Офіс генпрокурора.

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали в бухгалтерських документах. Надлишки — м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію — забирали та продавали цивільним.

Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на своєму авто.

Від червня 2024-го до січня 2025 року правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять близько пів мільйона грн.

У січні 2025-го посадовця викрили та затримали. Його визнали винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану.

Зловмисникові призначено покарання — 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання «майор». Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.

Про яку саме військову частину йдеться, правоохоронці не уточнюють. Але оскільки обвинувачення висували прокурори Деснянської спеціалізованої прокуратури, а досудове розслідування здійснювало ГУНП в Чернігівській області, можна припустити, що йдеться про відомий навчальний центр «Десна».

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Раніше у Третій штурмовій розповіли про скандал з розкраданням продуктів у військовій частині, відомій як «Десна». Судячи з контексту, йдеться саме про описану вище справу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
602
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