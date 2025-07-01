Розкрадання продуктів у "Десні": деталі скандалу від офіцера Третьої штурмової

Дмитро Кухарчук «Сліп»

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Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук «Сліп» заявив, що викритий на розкраданні продуктів в Десні офіцер може уникнути покарання.

Про це Дмитро Кухарчук написав у соцмережах.

За його інформацією, у червні 2024 року в навчальній військовій частині у Десні виявлено масштабну схему розкрадання продуктів.

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«Майор Осіпенко…, начальник тилу, разом із сержанткою Шутенко…, начальницею їдальні, вивозили з їдальні державні продукти і продавали їх у кафе, магазини та приватним особам. За оцінкою — 400–500 тис. грн на місяць», — стверджує Кухарчук.

За даними війського Третьої штурмової, лише офіційно зафіксовано 59 епізодів розкрадання продуктів.

«27 січня 2025 року його затримали. Під час обшуків виявлено великі „запаси“ та готівку. Але замість ув’язнення — домашній арешт, який триває вже понад 5 місяців. Зараз розглядається варіант „тимчасово“ відправити Осіпенка назад у військо, а до справи „повернутись після війни“, — обурився „Сліп“.

Раніше ЗМІ з’ясували, що колишній голова Броварського ТЦК і його родина користуються нерухомістю та автопарком вартістю близько мільйона доларів США.

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