РФ повертає тіла полеглих захисників України у дедалі гіршому стані / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Україна отримує тіла своїх полеглих захисників від Росії у дедалі гіршому стані. Це пов’язано з тим, що російські окупанти не дотримуються необхідних умов для їхнього зберігання, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю LIGA.net.

«Повномасштабна війна триває майже три з половиною роки. Тіла, які зараз піднімаються з поля бою, можуть там перебувати вже понад рік, два або навіть три. Тому це абсолютно зрозуміло і прогнозовано — вони все в гіршому і гіршому стані,» — зазначив Тимченко, порівнюючи стан тіл, що передавалися у 2022 році, з тими, які Україна отримує зараз.

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Він підкреслив, що росіяни абсолютно нехтують будь-якими нормами зберігання загиблих, не дотримуючись міжнародного та гуманітарного права.

«Достатньо того, що тіла і так були, наприклад, вже не одне літо просто неба. У нас є зони, на які не можуть зайти сьогодні ні наші пошукові групи, ні росіяни. Ми розуміємо, що там знаходиться велика кількість тіл», — додав посадовець.

Натомість, Україна демонструє дотримання гуманних принципів. За словами Леоніда Тимченка, тіла російських окупантів зберігаються у рефрижераторах, як залізничних, так і автомобільних, що постійно підключені до електроживлення для забезпечення необхідних температурних умов та довготривалого збереження.

Нагадаємо, у Міжнародний день підтримки жертв катувань, Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися важкохворі, важкопоранені та молоді захисники. Це стало результатом реалізації Стамбульських домовленостей, за якими повернення відбувається за формулою «всіх на всіх» для цих категорій полонених.

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