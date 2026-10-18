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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Багато з вас ще не знає": Трамп прокоментував скасування санкцій проти РФ

Президент США переконаний, що його рішення хороше не тільки для Америки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив, що насправді про його рішення щодо санкцій проти РФ багато хто ще нічого не знає.

Його заява опублікована у соцмережі Х.

Глава Білого дому підкреслив, що ухвалив «насправді дуже хороше рішення», яке матиме нібито позитивні наслідки як для США, так і для світу.

«Багато хто з вас ще не знає, яке рішення я ухвалив, але ми це з’ясуємо, і ви теж дізнаєтеся. Це дуже хороше рішення, і воно буде корисним для країни, а також, на мою думку, для всього світу, адже ми справді перебуваємо на світовій арені», — наголосив Трамп.

Трамп скасував усі «пекельні санкції» проти Росії — що відомо

Трамп запровадив нові масштабні санкції проти Росії та мита щодо країн, які купують у неї нафту й газ, — і тут же скасував їх. Запровадити «пекельні санкції» його до 18 жовтня зобов’язував закон покійного Ліндсі Грема, ухвалений Конгресом.

Аналітики переконані, що пом’якшення американських санкцій проти російського тіньового флоту не матиме жодного відчутного впливу на ціни.

Натомість це завдасть ще одного удару по єдності Заходу в питанні економічного тиску на Кремль.

Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав рішення президента США Дональда Трампа не застосовувати проти Росії низку санкційних заходів, передбачених законом покійного сенатора Ліндсі Грема, «історичним моментом».

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