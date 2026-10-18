"Многие из вас еще не знают": Трамп прокомментировал отмену санкций против РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил, что на самом деле о его решении по санкциям против РФ многие еще ничего не знают.

Его заявление опубликовано в соцсети Х.

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Глава Белого дома подчеркнул, что принял «на самом деле очень хорошее решение», которое будет иметь положительные последствия как для США, так и для мира.

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«Многие из вас еще не знают, какое решение я принял, но мы это выясним, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, по-моему, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене», — отметил Трамп.

Трамп отменил все «адские санкции» против России — что известно

Трамп ввел новые масштабные санкции против России и пошлины в отношении стран, покупающих у нее нефть и газ, и тут же отменил их. Ввести «адские санкции» его до 18 октября обязывал закон покойного Линдси Грэма, принятый Конгрессом.

Аналитики убеждены, что смягчение американских санкций против российского теневого флота не будет иметь никакого влияния на цены.

Это нанесет еще один удар по единству Запада в вопросе экономического давления на Кремль.

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Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал решение президента США Дональда Трампа не применять против России ряд санкционных мер, предусмотренных законом покойного сенатора Линдси Грэма, «историческим моментом».

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