Чому Путін програє у відносинах з Азербайджаном – пояснення аналітика

Президент Азербайджана Ільхам Алієв та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Володимир Путін зміг досягти «неможливого» — викликати зневагу та ненависть однаково як в Азербайджані, так і у Вірменії.

Таку думку висловив азербайджанський аналітик Акпер Гасанов в інтерв’ю виданню LIGA.net.

За словами Гасанова, охолодження відносин із Москвою не несе жодних втрат для Баку, на відміну від самої Росії.

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«Унікальність Путіна у тому, що йому вдалося зробити неможливе — щоб його однаково зневажали і в Азербайджані, і у Вірменії. Наприклад, росіян також спіймали і звинувачують у спробі організувати переворот у Вірменії. І я повністю вірю, що така спроба могла бути», — зазначив експерт.

Гасанов вважає, що після того, як півтора роки тому азербайджанська армія остаточно встановила контроль над Нагірним Карабахом, Росія втратила свій вплив як на Азербайджан, так і на Вірменію, і тепер в неї залишилось інших інструментів тиску в цьому регіоні.

Аналітик пояснив, що всі нафтогазові трубопроводи проходять в обхід Росії, а Європейський Союз є головним економічним партнером Азербайджану.

Він додав, що єдиний засіб впливу, який наразі має Кремль, — це тиск на азербайджанських громадян у РФ та спроби їхнього витіснення за межі російської території. За офіційними даними перепису 2021 року, у Росії мешкає близько 475 тисяч азербайджанців, але реальні цифри можуть бути вчетверо більше.

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Загалом, на думку аналітика, головною причиною загострення конфлікту є прагнення Москви чинити тиск на Баку, щоб не дозволити Азербайджану бути «надто незалежним».

Нагадаємо, у РНБО України також стверджують, що Росія одночасно нажила собі ворогів і в Баку, і в Єревані. Раніше Кремль грав на суперечностях між Азербайджаном і Вірменією, тримаючи обидві країни під контролем через Карабах. Але коли російські війська втекли з Карабаху, Москва втратила важелі впливу.