Почему Путин проигрывает в отношениях с Азербайджаном – объяснение аналитика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин смог достичь «невозможного» — вызвать пренебрежение и ненависть в равной мере как в Азербайджане , так и в Армении.

Такое мнение высказал азербайджанский аналитик Акпер Гасанов в интервью LIGA.net.

По словам Гасанова, охлаждение отношений с Москвой не несет никаких потерь для Баку, в отличие от самой России.

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«Уникальность Путина в том, что ему удалось сделать невозможное, чтобы его все равно презирали и в Азербайджане, и в Армении. К примеру, россиян также поймали и обвиняют в попытке организовать переворот в Армении. И я полностью верю, что такая попытка могла быть», – отметил эксперт.

Гасанов считает, что после того как полтора года назад азербайджанская армия окончательно установила контроль над Нагорным Карабахом, Россия потеряла свое влияние как на Азербайджан, так и на Армению, и теперь у нее осталось других инструментов давления в этом регионе.

Аналитик пояснил, что все нефтегазовые трубопроводы проходят в обход России, а Европейский Союз является основным экономическим партнером Азербайджана.

Он добавил, что единственное средство влияния, которое сейчас имеет Кремль, - это давление на азербайджанских граждан в РФ и попытки их вытеснения за пределы российской территории. По официальным данным переписи 2021 года, в России проживает около 475 тысяч азербайджанцев, но реальные цифры могут быть в четыре раза больше.

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В общем, по мнению аналитика, главной причиной обострения конфликта является стремление Москвы оказывать давление на Баку, чтобы не позволить Азербайджану быть слишком независимым.

Напомним, в СНБО Украины также утверждают, что Россия одновременно нажила себе врагов и в Баку, и в Ереване. Ранее Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Но когда русские войска бежали из Карабаха, Москва потеряла рычаги влияния.