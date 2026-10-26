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Астрологический прогноз на 26 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно устраивать себе хотя бы небольшие праздники, но терять при этом голову все же не стоит,
Символ дня: Гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, часто оказываются опасными и чреватыми серьезными осложнениями — не стоит с ними шутить.
Питание дня: можно позволить себе гастрономические излишества и немного алкоголя — например, бокал красного сухого вина.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — она может плохо отразиться на настроении и стать причиной мелких неприятностей в делах.
Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать амулеты и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение трех дней.
Табу дня: грусть и печаль могут стать плохой приметой.
Цитата дня: «Молчанье щит от многих бед, а болтовня всегда во вред» (Омар Хайям).
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