Лула да Силва победил Болсонару на выборах президента Бразилии

Лула к Силве / © Associated Press

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Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил сенатора Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные избирательных органов Бразилии.

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По результатам подсчета почти 99% голосов, 80-летний Лула да Силва получил 51,75% поддержки избирателей. Его 45-летний оппонент Флавиу Болсонару набрал 48,25%.

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В начале октября Лула да Силва с небольшим отрывом проиграл первый тур выборов Флавиу Болсонару. Однако во втором туре действующему президенту удалось изменить ход борьбы и обеспечить победу.

Ранее сообщалось, что бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что причиной поражения его политической силы на выборах стала якобы организованная Западом революция.

Мы ранее информировали, что французская ультраправая политика Марин Ле Пен, которую называют одной из главных претенденток на победу на президентских выборах в следующем году, официально объявила о начале своей кампании.

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