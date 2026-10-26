ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Лула да Силва победил Болсонару на выборах президента Бразилии

Таким образом, Лула да Силва получил четвертый срок в должности главы государства.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лула к Силве

Лула к Силве / © Associated Press

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил сенатора Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные избирательных органов Бразилии.

По результатам подсчета почти 99% голосов, 80-летний Лула да Силва получил 51,75% поддержки избирателей. Его 45-летний оппонент Флавиу Болсонару набрал 48,25%.

В начале октября Лула да Силва с небольшим отрывом проиграл первый тур выборов Флавиу Болсонару. Однако во втором туре действующему президенту удалось изменить ход борьбы и обеспечить победу.

Ранее сообщалось, что бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что причиной поражения его политической силы на выборах стала якобы организованная Западом революция.

Мы ранее информировали, что французская ультраправая политика Марин Ле Пен, которую называют одной из главных претенденток на победу на президентских выборах в следующем году, официально объявила о начале своей кампании.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie